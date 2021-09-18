我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

神舟13號新任務 將加入女航天員

中國新聞組／北京18日電
女航天員王亞平。(取材自紅星新聞)
女航天員王亞平。(取材自紅星新聞)

太空出差三人組聶海勝、劉伯明、湯洪波17日完成在軌駐留90天任務，安全返回。接替三人的新太空出差三人組 將於中國十一期間發射，其中將有一名女航天員。中國目前只有兩名有升空經驗的女航天員，其中首位女航天員劉洋已逐步退居二線，網友猜測現年41歲的王亞平出任務機會極大。

紅星新聞報導，從神舟五號到神舟十一號，中國11名航天員已經完成了14次太空之旅。而聶海勝、劉伯明、湯洪波「 太空出差三人組」完成了第15次太空之旅。

神舟十三號載人飛船將於10月3日啟航，開始為期183天的太空之旅。新太空出差三人組會是哪三位航天員？會有女航天員嗎？網友們紛紛進行大猜測。

神舟十二號飛船的備份航天員分別是：翟志剛、王亞平、葉光富。網友們認為，這三人的可信度很高，因為翟志剛、王亞平均執行過飛行任務，葉光富屬於新手，滿足老鳥帶新手的組合；更重要的是，王亞平是女航天員。

中國至今只有兩名女航天員有升空經驗，分別是2012年搭乘神舟九號的劉洋，以及2013年搭乘神舟十號的王亞平。劉洋生子後漸退居二線，目前仍處在一線的王亞平執行新任務機會極大。

2022年中國空間站將初步建成，而後會迎來第一批外國航天員，現在德國、法國和義大利的三位航天員正緊鑼密鼓地學習中文，而其中一位就是女性。

太空出差三人組 ：聶海勝、劉伯明、湯洪波。（取材自紅星新聞）
太空出差三人組 ：聶海勝、劉伯明、湯洪波。（取材自紅星新聞）
女航天員劉洋。(取材自紅星新聞)
女航天員劉洋。(取材自紅星新聞)

太空 中國 義大利

上一則

「共同富裕」襲香港？ 傳北京要地產商回饋、不容壟斷

下一則

太空旅行後避免骨折 神舟3傑「坐位」抵京、先隔離14日

延伸閱讀

中國美女太空人 下月升空駐留太空6個月

中國美女太空人 下月升空駐留太空6個月
有望合作拍片？SpaceX首次私人飛行 阿湯哥通話太空人

有望合作拍片？SpaceX首次私人飛行 阿湯哥通話太空人
駐天宮90日創紀錄 神12三太空人著陸「回家」了

駐天宮90日創紀錄 神12三太空人著陸「回家」了
SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議