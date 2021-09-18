神舟13號新任務 將加入女航天員

女航天員王亞平。(取材自紅星新聞)

太空 出差三人組聶海勝、劉伯明、湯洪波17日完成在軌駐留90天任務，安全返回。接替三人的新太空出差三人組 將於中國 十一期間發射，其中將有一名女航天員。中國目前只有兩名有升空經驗的女航天員，其中首位女航天員劉洋已逐步退居二線，網友猜測現年41歲的王亞平出任務機會極大。

紅星新聞報導，從神舟五號到神舟十一號，中國11名航天員已經完成了14次太空之旅。而聶海勝、劉伯明、湯洪波「 太空出差三人組」完成了第15次太空之旅。

神舟十三號載人飛船將於10月3日啟航，開始為期183天的太空之旅。新太空出差三人組會是哪三位航天員？會有女航天員嗎？網友們紛紛進行大猜測。

神舟十二號飛船的備份航天員分別是：翟志剛、王亞平、葉光富。網友們認為，這三人的可信度很高，因為翟志剛、王亞平均執行過飛行任務，葉光富屬於新手，滿足老鳥帶新手的組合；更重要的是，王亞平是女航天員。

中國至今只有兩名女航天員有升空經驗，分別是2012年搭乘神舟九號的劉洋，以及2013年搭乘神舟十號的王亞平。劉洋生子後漸退居二線，目前仍處在一線的王亞平執行新任務機會極大。

2022年中國空間站將初步建成，而後會迎來第一批外國航天員，現在德國、法國和義大利 的三位航天員正緊鑼密鼓地學習中文，而其中一位就是女性。