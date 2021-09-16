英議會拒大使到訪 中譴責短視、鹵莽、懦夫

鄭澤光7月透過視訊，向英女王遞交國書。(Getty Images)

英國 議會15日高調禁止中國 駐英大使鄭澤光進入議會大廈，理由是在中國解除對多名英國議員制裁前，議會將不歡迎他前往訪問。中國駐英大使館 回應並批評，英國議會作法反映英方一些人的狹隘心理，是短視、鹵莽、懦夫之舉，這可能會令回暖的中英關係再受挫，官媒環球時報社評更怒嗆，英國駐華大使以後別來人民大會堂了。

英國外交部對議會做法表示，「議會獨立於政府。議會大廈事務由議長決定」。在此之前，中國駐英大使鄭澤光7月赴英履新，當時他透過視頻和英國女皇見面遞交國書，氣氛友好。禁止其他國家使節進入議會，是極其罕見的舉動，恐影響中英日後互動。

環時社評認為，英國政府有義務遵守「維也納公約」，敦促議會取消對中國大使的限制。如果持續限制，那麼中方就應當對英國駐華使團採取對等報復行動，以後英國駐華大使就不要進入北京的人民大會堂了。

香港明報報導，英國眾議員表示，中國政府對英國議員所實施的制裁，不僅僅是對他們本人的制裁，而是針對整個英國議會和所有議員、議會委員會和議會相關特權。因此他們不希望看到英國議會成為默認甚至認可這種制裁的地方。

在遭遇多名議員抗議後，議會下院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）和上院議長麥克法爾（John McFall）雙雙作出禁止鄭澤光進入英國議會大廈的裁決。

霍伊爾表示，他一貫願意與各國大使會面以便建立各國和各國議會之間長期友好關係，但是感覺在仍有議員受到制裁時，允許中國大使走訪議會「不合時宜」。他補充說，一旦制裁解除，「那麼（訪問議會大廈）也就不成問題了」。

中國駐英國大使館稱，中方今年3月對英國個別反華議員等實施制裁，是針對他們惡意傳播涉疆謊言和虛假信息、英國藉口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構作出的必要反應，完全正當合理。在涉及中國核心利益問題上，中方從來堅決反制，絕不姑息。

對於英國議會禁止中國駐英大使進入議會大廈，使館發言人譴責英國，「個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥的，也是懦夫之舉」，「我們予以鄙視和強烈譴責」。

中國外交部新聞發言人趙立堅也表示，中方要求英國議會立即撤銷錯誤決定，切實約束個別議員的言行，從維護人民利益和全球福祉的立場出發，為中英關係鞏固和發展多做實事。

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