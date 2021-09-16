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歐盟「全球門戶」計畫 抗中一帶一路？

中國新聞組／北京16日電
歐盟執委會主席范德賴恩15日在其年度咨文中提及歐盟對華關係。（路透）
歐盟執委會主席范德賴恩15日在其年度咨文中提及歐盟對華關係。（路透）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日在年度咨文中表示，歐盟將推動「全球門戶」計畫及對強迫勞動產品實施進口禁令，中央社報導指出，此舉被視為抗衡中國一帶一路」倡議，更對中國侵害人權展開反制行動。

范德賴恩15日在歐洲議會位於法國史特拉斯堡的總部的全體會議上發表年度盟情咨文，針對中國的談話受到矚目。

報導指出，中國提出一帶一路倡議（BRI），透過國營銀行大量融資，由中國企業協助各國建設或拿下各國港口、鐵路等大型基建計畫，讓投資國依賴而獲取政治影響力，進而影響歐盟成員國一致立場，歐盟內部早有共識需提出應對方案，因此范德賴恩宣布的「全球門戶」計畫，被視為是抗衡中國「一帶一路」倡議。

歐盟「全球門戶」計畫首要實施區域在非洲，范德賴恩表示將優先討論與非洲的連結計畫。范德賴恩也勾勒歐盟與世界各地建立貿易和基礎建設連結的計畫，涵蓋中國勢力龐大的印度太平洋地區。

范德賴恩也宣布將推動歐盟對強迫勞動下製成的產品實施進口禁令，據報導，雖然未直接點名中國，但國際批評中國侵害新疆維吾爾族人權，並強迫勞動。

范德賴恩強調「人權不能以任何代價出售」，她表示，估計當前有2500萬人受到威脅或強迫勞動，歐洲永遠不能接受他們被迫生產產品，然後在歐洲的商店出售，歐盟將會提議對強迫勞動產品實施進口禁令。

歐盟的立場凸顯出西方世界對中國日益強硬的態度。中國已成為可以與美國和歐盟抗衡的經濟強國，但卻迴避民主和社會價值。

據德國之聲報導，范德賴恩做的年度咨文文本有50多頁，早前已在網站公布，咨文用半頁篇幅闡述歐盟對中國關係，咨文寫道「中國是一個競爭者，甚至是對手，但同時也是戰勝全球環境問題以及同14億消費者進行貿易往來的夥伴」。

此外，范德賴恩的歐盟年度咨文還提到歐中設立了一個高級別的環境、氣候對話機制，凸顯中國在同氣候變化進行鬥爭的過程中扮演的中心角色。

中國 歐盟 一帶一路

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