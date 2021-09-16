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哈工大畢業 中國工程師遭美拒簽「等同種族主義」

中國新聞組╱北京16日電
一名計畫跟隨妻子赴美的中國公民表示，他僅僅是因為畢業於哈爾濱工業大學，就遭美方拒簽。(取材自微博)
一名計畫跟隨妻子赴美的中國公民表示，他僅僅是因為畢業於哈爾濱工業大學，就遭美方拒簽。(取材自微博)

美當局以「國家安全」為由，至少拒絕500名中國學生簽證。由於被視為「潛在間諜」，涉事學生紛表不滿，有一名被美拒簽的中國人士接受美媒採訪，忿忿不平的說，「一看哈工大畢業，就意味著我是間諜，這和種族主義有什麼區別？」

觀察者網報導，拜登就任美國總統後，對中國公民的簽證限制延續川普時期的路線，對中國留學生及學者的打壓仍在繼續，成百上千的中國學生被拒簽。一名計畫跟隨妻子赴美的中國公民表示，他僅僅是因為畢業於哈爾濱工業大學，就遭美方拒簽。

據了解，近期已有500多名學生因川普時期的一項政策遭美方拒簽，該政策旨在「阻止北京獲得可能具有軍事用途的美國技術」。

2020年5月，川普簽署第10043號總統令，暫停和限制與中國「軍民融合發展戰略機構」有關聯的中國公民，通過Ｆ或Ｊ簽證進入美國進行研究生以上學位學習或從事科研。拜登上任後，有關政策也成為拜登政府繼續以「防間諜」、「保護知識產權」、「國家安全」等理由，繼續打壓中美學術交流、搞對華技術封鎖的「憑據」。

有中國學生表示，他們被問到在中國就讀的大學後，立刻就收到了拒簽信。這些被認定是「敏感」的學校，除了北京理工大學、哈爾濱工業大學等俗稱「國防七子」的七所頂尖理工高校外，受到影響的還有畢業於北京郵電大學的學生，這8所學校皆被美國商務部以所謂「保護美國國家安全」為由列入「實體清單」。

報導指出，受到影響的不僅僅是學生。在中國某國有飛機製造廠工作的工程師黃先生，他的妻子以訪問學者身分在加利福尼亞州從事兒科癌症研究，但黃先生卻被美方拒簽。

黃先生畢業於哈爾濱工業大學，這也被認為是他遭拒簽的原因。「我感覺受到了侮辱」，黃先生說，「我從這所大學畢業就意味著我是間諜？這和種族主義有什麼區別？」

對於美國當局的作法，觀察者網評論指出，近幾年，美國打著「國家安全」旗號限制中國學者的措施愈發頻繁，甚至已經到了「走火入魔」的程度。

今年8月15日，三名中國留學生持合法簽證在美國休士敦機場入境時，遭美方盤查並遣返回中國，理由是三人受中國政府資助或其個人手機內發現軍訓照片因而被懷疑有軍方背景，對此，中國外交部直接大罵「荒唐」。

美當局以「國家安全」為由，至少拒絕500名中國學生簽證。（美聯社報導截圖）
美當局以「國家安全」為由，至少拒絕500名中國學生簽證。（美聯社報導截圖）

中國留學生 美國 學生簽證

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