趙立堅秀阿富汗葬禮漫畫 三問美國保護什麼人權？

趙立堅細數美國在海外犯下嚴重的人權罪行。（取材自央視）

中國外交部發言人趙立堅 15日主持例行記者會，有記者提問，近20年來，美國 在敘利亞、伊拉克、 阿富汗 等多國發動空襲超過9萬次，在空襲中喪生的平民最高或達4. 8萬名。中方對此有何評論？趙立堅細數美國罪行，除現場展示漫畫，還三問美國保護的是什麼人權？

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總台央視報導，趙立堅表示，美國在海外犯下嚴重的人權罪行：

第一，美國以虛假情報策動戰爭，造成慘痛人權災難。美國以一小瓶洗衣粉作為化學武器「證據」 發動伊拉克戰爭，以「白頭盔」組織擺拍視頻為「證據」空襲敘利亞。在建國240多年歷史中，美國只有16年沒有打仗。從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場，占比超過80%。自2001年以來，美國非法發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。

第二，美國以反恐之名大肆殺戮平民，欠下累累血債。2001年以來，在美國發動戰爭中遇難的平民約33.5萬。就在從阿富汗撤離前，美軍以反恐為由對一處民居進行空襲，造成10名平民遇難，其中包括2歲的孩子。在2005年震驚世界的伊拉克阿迪塞鎮事件中，美軍僅因一人遇襲就大開殺戒，無差別射殺24名伊拉克平民，包括老人婦女和幼兒。2017年美對敘利亞拉卡發動所謂「最精確的空襲」，導致大量平民喪生。

第三，美國大搞單邊制裁，嚴重危及有關國家民眾人權。新冠肺炎疫情發生以來，美國對單邊強制措施的使用不減反增，導致伊朗、古巴、委內瑞拉、敘利亞等被制裁國家防疫物資短缺，糧食供應不足，受教育和獲得信息的渠道受限，人道主義援助受阻。這些未經安理會授權的單邊強制措施，給當地民眾生存和發展帶來深重災難。

趙立堅表示，事實鐵證如山，公道自在人心。令人感到可笑的是，美國動輒就打「保護人權」的旗號。美國發動侵略戰爭時，保護的是什麼人權？美國軍隊向平民開槍、投彈時，保護的是什麼人權？美國揮舞制裁大棒時，保護的又是什麼人權？

趙立堅並展示一幅漫畫，描繪阿富汗一場不同尋常的葬禮。趙立堅表示，經新華社海外社交媒體帳號播發後，令許多海外網友唏噓淚目。8月29日，美軍發動空襲，炸毀阿富汗首都喀布爾的一處民宅，炸死一家10口，包括7個孩子。事後美軍只是發表聲明稱，將會評估空襲造成的平民傷亡。瑪麗卡和蘇瑪雅只有兩歲，在空襲中被炸身亡。這幅漫畫因此取名「兩歲『恐怖分子』的葬禮」。漫畫描述的是7個夭折的孩子下葬的瞬間。畫面中心是挖好的木坑，大小不一的棺材依次排開，送葬的人們正將一口棺材抬進木坑。