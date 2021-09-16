中國拒絕習拜會? 京：雙方保持聯繫

美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時提出舉辦美中元首峰會，但遭中方拒絕。中國外交部發言人趙立堅15日未對正面回應，但表示，雙方同意保持經常性聯繫。（取材自中國外交部網站）

據金融時報報導，美國總統拜登與中國 國家主席習近平通話時提出舉辦美中元首峰會，但遭中方予以拒絕，並表示華盛頓應該緩和對中方的立場。中國外交部發言人趙立堅 15日未對此做正面回應，但表示，「雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫」。

據中國外交部網站消息，趙立堅說，9月10日的習拜通話，雙方就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。

趙立堅指出，雙方一致認為，兩國元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要。雙方同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。

另外，立陶宛 因與台灣發展關係，遭北京多方施壓。繼美國國務卿布林肯親自致電聲援立陶宛外長後，白宮國安顧問蘇利文13日也致電立國總理希莫妮特，在立陶宛遭北京脅迫之際，表達美方強力支持。

趙立堅對此說，「中國文化主張己所不欲、勿施於人。中國外交從無霸權基因、擴張衝動，從不脅迫任何國家。面對損害中國主權和安全利益的行徑，中方採取的是合理合法反制，捍衛的是國家正當權益，維護的是國際公平正義。脅迫的帽子扣不到中國頭上。」

趙立堅表示，「美方應立即停止在國際上拉幫結夥、肆意對中國誣衊抹黑，停止煽風點火、製造矛盾對立的把戲。中方不吃那一套。」