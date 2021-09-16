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習近平挺「雙減」：深化教育改革 強化學校作用

中國新聞組／北京16日電
中共總書記習近平14日在陝西省考察時談「雙減」政策理念。（取材自新華網）
中共總書記習近平14日在陝西省考察時談「雙減」政策理念。（取材自新華網）

中國政府7月24日發布「雙減」政策，讓教培業掀倒閉潮與裁員潮，哀鴻遍野；而中共總書記習近平14日在陝西省考察時提及「雙減」策理念，表示要強化學校教育主陣地作用，真正把過重的學業負擔和校外培訓負擔減下來，並稱「實現中華民族偉大復興，基礎在教育」。

新華社報導，習近平13至14日到陝西省榆林市考察，範圍包括企業、農村、學校、革命舊址等，並對當前的能源及教育政策有所指示。

據報導，習近平13日到國家能源集團榆林化工有限公司，瞭解循環經濟煤炭綜合利用專案規畫建設運行情況，詢問煤化工深度發展有關情況。

習近平14日在綏德實驗中學則說，實現中華民族偉大復興，基礎在教育，要全面貫徹黨的教育方針，「厚植愛黨、愛國、愛人民、愛社會主義的情感，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。

「雙減」對中國補教業者痛下重手，要求改註冊為非營利機構，並且不再核發營業執照、不得進行資本化運作等措施。此政策讓以往獲利豐厚的中國補教業幾乎一夕垮台。

報導指出，習近平也提到近來造成中國補教業大震盪的「雙減」政策理念。他說，要深化教育教學改革，強化學校教育主陣地作用，全面提高學校教學品質，真正把過重的學業負擔和校外培訓負擔減下來，辦好人民滿意的教育。

習近平此行還參觀了已故中共領導人毛澤東居住過的楊家溝革命舊址，強調中共的成功就在於堅持馬克思主義指導」。據報導，中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、中央組織部長陳希、中國國家發展和改革委員會主任何立峰等人陪同習近平考察。

新華網指出，習近平2012年底上台以來，已三次考察陝西，共同點是每次都會前往學校。

教育 習近平 中國

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