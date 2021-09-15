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什麼心思？照片刪又發 美網站：中國艦隊未入美國領海

中國新聞組／北京15日電
美國軍艦拍攝到中國軍艦的照片，12日發布後刪除，14日又再次發布，引發關注。 （取材自微博）
美國軍艦拍攝到中國軍艦的照片，12日發布後刪除，14日又再次發布，引發關注。 （取材自微博）

美國國防部下屬網站12日發布兩張美國軍艦在美國專屬經濟區內拍攝到的中國軍艦的照片，但在數小時後將其刪除。該網站在14日又再次發布了兩張同樣的照片，但是對標題和配文均進行了修改，強調「中國海軍艦隊未曾進入美國領海」。

環球網報導，美國國防部下屬的Dvidshub網站12日發布的兩張圖片，並配文稱這是美國海岸警衛隊的「伯索夫」號巡邏艦8月30日在阿留申群島附近對進入美國專屬經濟區國際水域的中國海軍艦艇進行「密切監視」的畫面。不過這兩張照片在發布後的數小時就被從Dvidshub網站刪除。

報導指出，為什麼刪除？網站沒有道出原因。

但是到了9月14日，Dvidshub網站又再次發布了這兩張照片，標題由原來的「美國海岸警衛隊對在阿留申群島開展行動的中國海軍艦隊進行監視」改為了「美國海岸警衛隊隊員在北極地區開展行動期間保持警惕」，圖片的配文也與之前發布的不一樣。

報導說，為什麼刪了之後又發了出來？網站同樣沒有道出原因。

美方在此前發布的一張照片下方配文稱：「美國海岸警衛隊的『伯索夫』號巡邏艦艦員對在阿留申群島海岸附近、美國專屬經濟區內活動的中國海軍艦船進行近距離監視。這支中國海軍艦隊包括一艘導彈巡洋艦、一艘驅逐艦、一艘情報偵察船和一艘輔助艦船。」另一張照片的配文則是「美國『伯索夫』號巡邏艦艦長與一艘在美國專屬經濟區內的中國軍艦進行了交流，雙方的互動都是安全的和專業的，並且根據西太平洋海軍論壇制定的『海上意外相遇規則』，以及『國際海上避碰規則』的國際標準，展開對話溝通。」

報導指出，在重新發布這兩張照片之後，Dvidshub網站將配文都統一成了以下內容：「美國海岸警衛隊的『伯索夫』號巡邏艦於白令海和北極地區的例行海上巡邏過程中，在美國專屬經濟區的國際水域發現了中國海軍艦隊並與其建立了無線電聯繫。美國海岸警衛隊和中國海軍之間的所有互動都符合國際法和相關規範。中國海軍艦隊未曾進入到美國領海。」

至於這支進入「美國專屬經濟區」的中國海軍編隊從何而來？此前日本防衛省通報的信息提供了線索。日本海上自衛隊於8月24日發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成的中國海軍艦艇編隊穿越宗谷海峽。

美國國防部下屬網站把刪除的中國艦隊照片又發出來了。圖為美方艦長當時以無線電與解放...
美國國防部下屬網站把刪除的中國艦隊照片又發出來了。圖為美方艦長當時以無線電與解放軍海軍艦艇對話。（取材自環球網）

美國 中國 國防部

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