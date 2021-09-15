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劍指中國 歐美擬合作審外資 月底會談訂標準

編譯林聰毅／綜合15日電
彭博報導，歐盟官員本月稍晚將在匹茲堡與美國官員會面，目標是就雙方合作審查潛在敵對外國投資的架構達成共識，頗有劍指中國的意味。（路透）
彭博報導，歐盟官員本月稍晚將在匹茲堡與美國官員會面，目標是就雙方合作審查潛在敵對外國投資的架構達成共識，頗有劍指中國的意味。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，歐盟官員本月稍晚將會在匹茲堡與美國官員會面，目標是就雙方合作審查潛在敵意外國投資的架構達成共識，頗有劍指中國的意味。

知情人士並表示，在準備匹茲堡的會談時，歐盟和美國在制定全球標準方面有著共同利益，而這些標準有助於美歐雙方形成對中國的共同態度，儘管協議的文本都不太可能提到中國，但北京顯然是這些措施的目標。該名人士還說，半導體將在這場會議的議程上占據顯著地位，包括供應鏈、審查和出口管制等議題。

這名知情人士說，雙方正致力於達成一項原則聲明，以分享與外國收購有關的資訊和資料，並在評估戰略資產投資方面進行合作。該名人士表示，29日開始運作的貿易和技術委員會（TTC）也將發表類似聲明，以促進在出口管制、人工智慧，以及半導體等關鍵產品供應鏈的合作。

早在此次會議召開前，中國和其他國家一直在全球各地尋覓與收購科技公司，並且正在提高補貼和研究支出。北京已宣布，想要在尖端晶片、人工智慧等產業領先全世界。

美國和歐盟還指責北京侵害人權、進行網路間諜活動，並且以廉價商品充斥全球市場以削弱競爭對手。日前有人向檢方舉報，指稱義大利一家軍用無人機公司的管理層，將過半股權賣給了中國的國有企業。

隨著歐美尋求聯合其監管力量來制定全球標準，歐盟也試圖避免被華府的勢力範圍拉得太近。這位知情人士說，布魯塞爾當局要確保技術和貿易委員會最終可能產生的工具，不能被美國用來傷害歐洲企業。

歐盟也意識到歐洲在數位技術方面依賴美國，在本周將發布的政策文件中，歐盟執委會將制定未來十年的科技和數位策略，欲減輕歐盟對美國等國家的依賴。根據彭博看到的文件草稿，目前90%的歐盟數據由美國公司管理，而且關鍵供應鏈的重要環節也受到美國控制。

這份文件並指出，歐盟需要增加約1250億歐元（約1500億美元、9528億人民幣）的投資，以升級其數位經濟並與美中競爭，包括通訊網路420億歐元、半導體170億歐元，以及用於雲端運算的110億歐元。

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