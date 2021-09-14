王毅訪新加坡 星外長歡迎中國加入CPTPP意願

美中競爭之際，兩國高層官員相繼出訪東南亞。中國 外交部長王毅 13日抵達新加坡 訪問，並與新加坡外交部長維文會面；兩人都期待「區域全面經濟夥伴關係協定 」（RCEP）早日生效，同時維文也歡迎中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的意願。

中央社報導，繼美國國防部長奧斯汀、副總統賀錦麗日前相繼訪問東南亞後，王毅10日至15日也出訪越南、柬埔寨、新加坡及南韓，與美國較勁意味濃厚。

王毅於13、14日兩天訪問新加坡。新加坡外交部發布新聞稿表示，王毅13日分別拜會星國副總理王瑞杰及外交部長維文。

外交部指出，王瑞杰與王毅會面時，兩人提及雙邊良好關係，即使疫情期間仍在深化合作上取得進展；雙方都期待即將舉行的中國新加坡雙邊合作聯委會第17次會議。

中國新加坡雙邊合作聯委會有助促進貿易及投資、金融、數位經濟、公共衛生及永續發展等領域合作的討論。

另外，外交部表示，星、中兩國外長會面時重申兩國強健關係。兩人討論了進一步加強關係、推進兩國政府在中國蘇州、天津及重慶的合作計畫，以及探索在數位經濟等新領域合作的可能性。

維文及王毅也期待RCEP早日生效，維文並歡迎中國加入CPTPP的意願。兩人也針對區域及國際情勢交換意見，包括如何深化東協與中國的合作。