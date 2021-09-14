「金邊如中國城 中國買下柬埔寨」 現在進行式？

圖為位於柬埔寨金邊，由中資打造的鑽石城一景。(取材自Shutterstock)

「在金邊真的沒有出國的感覺，」一位同事不只一次抱怨，這其實是所有人的疑問：「為何走到哪都有中文字、到處都是中國 人？」，對照柬埔寨首相洪森對中國外長王毅說的「柬埔寨不依靠中國，還能依靠誰？」天下雜誌「換日線」記者寫下她在金邊工作的觀察：「中國買下柬埔寨」就算不是完成式，至少也是現在進行式。

今日金邊，宛若中國二線城市。金邊的房價 高漲，很大部分原因在於中資房產集團、企業，伴隨著大量來自中國的外派人員相繼湧入。近年包括富力、碧桂園、綠地等八大中資房產集團，已陸續投入2900餘億人民幣(約451億美元)的資本，到東南亞 各大城市圈地蓋樓。作為投資熱點之一的金邊，在鉅額資金湧入下，5年來平均房價至少上漲了60%。

「換日線」寫到，「閉著眼睛走路，真的會以為是在哪座中國城市。」住在中資公司提供的宿捨，感受會更強烈：不只上班時天天與簡體中文字為伍，下班後住在隔壁的、還有隔壁的隔壁，也都是中國人；即使自己在市區找房居住，上街走一圈，兩旁林立的商店掛的是大大的中文店招、配上小小的高棉文。

稍具規模的商場或百貨內，絕大多數顧客也是中國人──畢竟柬埔寨長期位列人均所得全亞洲倒數第二，如今承受得起金邊當地物價、買得起當地房產的本地人，可謂少之又少。

「幫中國人倒茶水，每個月都能賺三、四百美金。」在餐廳裡，柬埔寨土生土長的阿龍操著流利華語說道，隔壁坐著他的房仲友人。

在柬埔寨的中國人數眾多，主要居住的兩大地點除了首都金邊，就是南部的西哈努克省。

對具有華人血統而且在家習慣說潮州話、廣東話等方言的柬國人來說，中資企業入駐可說是一大利多，但對當地占最大宗的高棉人來說就非如此了。

在柬埔寨生活，時常感受到中國和本地勞工之間有條看不見的界線。跨國公司治理確實大不易，但當地中資企業的治理文化卻常常顯得過於強悍而粗魯。柬籍同事抱怨：「為何都在同間公司上班，卻沒受到一樣待遇？」