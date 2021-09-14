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王毅訪柬埔寨金援17.5億 洪森：不靠中國還能靠誰

中國新聞組／北京14日電
中國外交部長王毅（前左）、柬埔寨首相洪森參觀金邊國家體育場，該體育場由中國援建，2023年東南亞運動會將在此舉行。(美聯社)
中國外交部長王毅（前左）、柬埔寨首相洪森參觀金邊國家體育場，該體育場由中國援建，2023年東南亞運動會將在此舉行。(美聯社)

中國外交部長王毅12日攜帶17.5億元人民幣（約合2.72億美元）的資金援助大禮抵達柬埔寨，王毅並與首相洪森出席中國援建的柬埔寨國家體育場竣工交接儀式。洪森盛讚中國慷慨援助，稱「柬埔寨不依靠中國，還能依靠誰？」兩國友誼「鋼鐵情深」，洪森並表明任何外部恐嚇、誘拉都不會動搖與中國合作的決心。美媒更以「中國生存在該地區，美國不在」來形容王毅此次出訪。

資料來源：YouTube

德國之聲報導，這座體育場坐落於首都金邊北部郊區，可以容納6萬人。中國為該項目提供了1.6億美元的資金。此為中國迄今對外援助規模最大的體育場，將成為柬國2023年東南亞運動會的主場館。

洪森表示，中國出售和捐贈的疫苗在柬埔寨對抗新冠疫情上有很大的幫助。中國經濟日報報導，截至8月底，中國已累計向柬埔寨提供了2170萬劑疫苗，其中捐贈320萬劑，商業採購1850萬劑，共占柬埔寨總接收疫苗數的88.6%。

中國是柬埔寨最大的投資者和最緊密的政治夥伴，來自中國的援助在很大程度上支撐著柬埔寨的經濟。除了援建體育場，中國還提供了其他基礎建設上的援助，包含協助修建了2000多公里的公路以及7座橫跨湄公河、洞裡薩河和巴薩河的大橋。

報導說，兩國互動緊密，因此洪森政府與華盛頓的關係很冷淡，因為北京的支持使柬埔寨可以無視西方對其在人權和政治方面不良紀錄的擔憂，反過來，柬埔寨也普遍支持北京在南海領土要求等問題上的地緣政治立場。 

報導指出，王毅還在會見記者時表示，柬埔寨是中國的鐵桿朋友和友好近鄰。這是中國外長在新冠肺炎疫情發生後再次訪柬，背景是百年變局深刻演進、世紀大疫起伏延宕，目的是向柬方傳遞中方重視老朋友、力挺老朋友的明確信號，向外界發出中柬合力抗擊疫情、加快復甦經濟、維護國際正義的有力聲音。

王毅（左）在金邊同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談後共同會見記者。(新華社...
王毅（左）在金邊同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談後共同會見記者。(新華社)

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