美企研究：親中網軍擴大至多種語言 試圖煽動美國示威

美國公司一項研究報告指，親中網軍有明顯的擴大趨勢。(路透)

美國 公司一項研究報告指，親中網軍有明顯的擴大趨勢，已經延伸至覆蓋多種語言及網路平台，且試圖在美國境內動員實體的示威行動。

BBC中文網報導，網路安全公司火眼（FireEye）以及谷歌 （Google）的專家在8日發文介紹相關研究時表示，他們最早在2019年鑑別出這一網路行動，原本只是在推特（Twitter）、臉書（Facebook）和谷歌等網路平台上通過數百個中英文帳戶發布貶損香港民主抗議運動的信息，但現在已經擴展至全部數十個不同語言和地域的平台。

中國 當局未就相關報告置評，但中國外交部曾表示，中國是網路攻擊的主要受害者之一，而美國是全球網路安全的最大威脅。

該報告指，這些傳播已經擴展至涉及7種語言、30個社交平台和超過40個網站和網路討論區；數以千計的帳戶在美國境內外的平台上均有多種語言的信息傳播內容，除中英文之外，還包括日語、德語、俄語、韓語、西班牙語等等。

文宣的內容則以主要關於新冠病毒疫情源頭、逃亡的中國商人和政治活動人士郭文貴，以及美國國內的政治事務等等。

該報告稱，相關宣傳活動擴展至三大主要社交平台之外，覆蓋多種語言，並且從網路宣傳轉身動員實際行動，是值得關注的趨勢。

研究專家沒有提出證據顯示這一網路行動與中國當局有關，但是這些宣傳的立場與中國官方媒體的報導和政府立場一致。

路透引述專家表示，俄羅斯進行類似的假消息傳播已經有數年，而目前這種擴展顯示，代表北京當局利益立場的勢力現在正投放更多的力量在這種跨國宣傳行動上。

發表報告的火眼和谷歌均是美國公司，其中火眼旗下的麥迪安網路安全公司（Mandiant Corporation）擁有美國軍方背景。

報告提及了兩個值得關注的趨勢。

一是這一網路行動的規模，包括涵蓋的語種以及涉及的平台，比先前所知的要廣泛得多——意味著行動背後的力量試圖「在盡可能多的平台影響盡可能多的受眾」。

報告稱，在TikTok、Vimeo、Vkontakte等平台上曾出現「數以千計一模一樣的文字、圖片和視頻」，聲稱郭文貴和逃亡美國的前香港大學公共衛生學院學者閆麗夢等人是「騙子」。

另一個則是這些平台上的帳戶積極地動員美國國內人士就新冠疫情進行抗議，「與過去相比，這是一個重大的變化」，意味著已經有意圖「在中國境外動員實體抗議活動」。

研究人員指，目前為止，這些文宣帳戶在美國境內外尚未與真實用戶產生太多互動。