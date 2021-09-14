海上角力 中軍艦現身美國經濟區 美方公布現場圖又刪除
中美緊張關係持續加劇，美國軍艦在台灣海峽與南海多處航行，讓中國深感領海被侵入。傳有3艘中國軍艦8月29日現身白令海峽與北太平洋之間的美國阿留申群島經濟專屬區，美國也拍攝到這三艘中艦航行畫面，9月12日公布現場圖片，但是在數小時後，美方又將圖片刪除，原因不明。
環球網報導，根據美國國防部信息和圖片公開網站（DVIDS.com），13日發布3張美海警第17管區拍攝的照片。畫面出現三艘正在航行的中國軍艦，美國海岸警衛隊巡邏艦緊跟在艦隊後方。從圖片中能分辨出其中兩艘軍艦分別為中國055型驅逐艦、052D型驅逐艦，另外還有一艘903型補給艦。不過這兩張照片在發布後數小時，就從Dvidshub網站被刪除。
報導表示，近期美國海軍艦艇不斷在南海海空域、台灣海峽海空域進行「自由航行」，引發中國不滿。環球時報總編輯胡錫進日前表示，既然美國海軍來中國近海，那麼中國海軍也能去美國近海，如果055型驅逐艦編隊確實出現在美國近海，那麼對中國而言「意義重大」。
報導認為，055型飛彈驅逐艦是中國首款萬噸級驅逐艦，其綜合作戰效能要超過美軍現役的所有伯克級導彈驅逐艦，在軍事技術上首次能媲美甚至超越美軍。因此，美方刪除055型驅逐艦編隊的照片，「顯然是在隱藏什麼」。
055型飛彈驅逐艦是中國海軍第四代驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及艦載通用垂直發射系統，截至2021年5月已有3艘服役、5艘下水。055型飛彈驅逐艦被認為是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇。現身美國阿留申群島附近專屬經濟區，格外引發關注。
另據港媒13日報導，美方強調雙方互動都是「安全的和專業的」，並且根據西太平洋海軍論壇制定的「海上意外相遇規則」，以及「國際海上避碰規則」的國際標準，展開對話溝通。
美國一再強調在南海有行使自由航行權，中國海軍近年積極發展遠洋能力，早在2015年就曾駛進阿拉斯加海域，而解放軍此舉是否是刻意與美軍在南海執行「自由航行」互別苗頭，引發想像。
這不是中國驅逐艦第一次進入阿拉斯加海域，2015年8月，解放軍派出五艘軍艦組成的艦艇編隊抵近阿拉斯加海域，當時解放軍艦艇編隊還穿越了阿圖島12海里領海內。由於美國不承認12海里領海線，因此美軍宣稱解放軍軍艦是在國際海域航行，不構成威脅。
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