海上角力 中軍艦現身美國經濟區 美方公布現場圖又刪除

美國海岸警衛隊巡防艦在前甲板上拍攝到中國軍艦在阿留申群島航行的照片。（取材自微博）

中美緊張關係持續加劇，美國 軍艦在台灣海峽與南海多處航行，讓中國 深感領海被侵入。傳有3艘中國軍艦8月29日現身白令海峽與北太平洋之間的美國阿留申群島經濟專屬區，美國也拍攝到這三艘中艦航行畫面，9月12日公布現場圖片，但是在數小時後，美方又將圖片刪除，原因不明。

環球網報導，根據美國國防部信息和圖片公開網站（DVIDS.com），13日發布3張美海警第17管區拍攝的照片。畫面出現三艘正在航行的中國軍艦，美國海岸警衛隊巡邏艦緊跟在艦隊後方。從圖片中能分辨出其中兩艘軍艦分別為中國055型驅逐艦、052D型驅逐艦，另外還有一艘903型補給艦。不過這兩張照片在發布後數小時，就從Dvidshub網站被刪除。

報導表示，近期美國海軍艦艇不斷在南海海空域、台灣海峽海空域進行「自由航行」，引發中國不滿。環球時報總編輯胡錫進日前表示，既然美國海軍來中國近海，那麼中國海軍也能去美國近海，如果055型驅逐艦編隊確實出現在美國近海，那麼對中國而言「意義重大」。

報導認為，055型飛彈驅逐艦是中國首款萬噸級驅逐艦，其綜合作戰效能要超過美軍現役的所有伯克級導彈驅逐艦，在軍事技術上首次能媲美甚至超越美軍。因此，美方刪除055型驅逐艦編隊的照片，「顯然是在隱藏什麼」。

055型飛彈驅逐艦是中國海軍第四代驅逐艦，採用全燃動力、射頻綜合集成及艦載通用垂直發射系統，截至2021年5月已有3艘服役、5艘下水。055型飛彈驅逐艦被認為是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇。現身美國阿留申群島附近專屬經濟區，格外引發關注。

另據港媒13日報導，美方強調雙方互動都是「安全的和專業的」，並且根據西太平洋海軍論壇制定的「海上意外相遇規則」，以及「國際海上避碰規則」的國際標準，展開對話溝通。

美國一再強調在南海有行使自由航行權，中國海軍近年積極發展遠洋能力，早在2015年就曾駛進阿拉斯加海域，而解放軍 此舉是否是刻意與美軍在南海執行「自由航行」互別苗頭，引發想像。

這不是中國驅逐艦第一次進入阿拉斯加海域，2015年8月，解放軍派出五艘軍艦組成的艦艇編隊抵近阿拉斯加海域，當時解放軍艦艇編隊還穿越了阿圖島12海里領海內。由於美國不承認12海里領海線，因此美軍宣稱解放軍軍艦是在國際海域航行，不構成威脅。