中國「關鍵十年」經濟起飛 外媒稱「反恐戰爭勝利者」

美國911恐怖攻擊事件滿20周年。(美聯社)

九一一事件後的幾年裡，美國 將反恐視為外交政策的重頭戲，發動中東和南亞兩場戰爭，花費巨大。分析指出，美國在反恐上的投入使其客觀上放鬆了對中國 崛起的警惕。而中國則抓住了這難得的戰略機遇期，「關鍵的十年」實現了令人驚嘆的經濟騰飛和軍事建設。有學者稱，「全球反恐戰爭的顯著勝利者似乎是中國。」

BBC中文網報導，2010年至2012年期間，美國一度有超過10萬名士兵駐紮在阿富汗 ，這期間的戰爭成本增長到每年近1000億美元。根據美國國防部統計，從2001年10月到2019年9月，美國在阿富汗的軍事支出總額達到7780億美元。除此之外，還有2300多名美軍士兵在戰爭中死亡，2萬多人受傷。

卡塔爾喬治城大學外交學院國際政治學教授阿納托爾‧列文（Anatol Lieven）曾發文稱，美國的政策重心和巨大資源被轉移到阿富汗和伊拉克的戰爭以及國土安全上，而且，軍事開支主要用於陸軍和反叛亂，而不是海軍和空軍——這些部隊本可以在沿海地區挑戰中國。

列文教授將「911」後的十年稱為中國「關鍵的十年」，與美國的反恐相比，中國在這段時間裡集中於自我發展。

中國在2001年底加入世界貿易組織後，經濟全球化的大門隨之打開。根據世界銀行的統計，中國GDP從2001年的4.7萬億美元上升到2020年的23萬億美元。美中貿易逆差也在中國「入世」後持續增大。根據美國商務部統計，美國對華貿易逆差從2001年的830億美元飆升至2018年的4192億美元。

經濟學家預計，中國經濟總量可能會在10年左右超越美國。

中國的經濟增長也使其有能力改變全球經濟格局。2013年，中國推出建立旨在促進亞洲區域經濟一體化的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB），以及「一帶一路」倡議，意圖鏈接整個亞洲大陸和中東、非洲和歐洲的經濟建設。同時，一些亞洲國家與中國的貿易緊密掛鉤，不得不謹慎考慮與美國開展重大安全活動可能帶來的後果；它們逐漸意識到，國家的經濟前景深受中國政治決策的影響。