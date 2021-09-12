解決南海爭議 王毅：中越置「適當位置」不複雜不擴大

中國外交部長王毅近日訪問越南。（路透）

中國 國務委員兼外長王毅 10日在河內與越南 副總理范平明共同主持會議，他指出中越雙方要把南海問題置於雙邊關係「適當位置」，不採取複雜化、擴大化的片面行動，且共同警惕抵制域外勢力干預挑撥。

據中國外交部報導，王毅表示，中方願繼續為越方抗疫提供力所能及的支持。雙方要依靠陸海相連天然優勢，鞏固經貿投資雙核驅動態勢，加快推進「一帶一路」和「兩廊一圈」對接合作，力爭2021年雙邊貿易額取得更大突破，並推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）儘早生效。

他說，雙方要珍惜當前南海「來之不易的和平穩定局面」，把海上問題置於雙邊關係「適當位置」，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，且共同警惕抵制域外勢力干預挑撥，向國際社會發出中越兩國人民「有能力、有智慧管控好分歧」、不斷充實擴大合作面的積極訊號。

根據公布內容，范平明表示，越方願與中方繼續加強疫苗合作，深化「兩廊一圈」和「一帶一路」對接，推動務實合作可持續發展。

不過，王毅在會中提及中國將再捐贈越南300萬劑新疫苗的訊息，卻沒有在中國外交部官網發布的新聞稿提及。

自由亞洲電台報導，在王毅訪問期間，越南國防部長潘文江10日在河內與日本防衛相岸信夫達成共識，兩國同意締結日本向越南出口防衛裝備與相關技術協定。 此舉是中國在東海和南海強化軍事壓力之際，兩國開展安保合作的行動之一。