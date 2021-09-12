反制中國補貼產業 美擬祭301條款

美國 總統拜登才和中國 國家主席習近平結束通話，彭博和華爾街日報引述消息人士指出，貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多在內的經濟閣員10日開會，考慮引用美國貿易法301條款啟動調查，調查結果可能導致新的關稅。白宮也考慮和歐盟 、日本和亞洲盟友聯手，聯手循世界貿易組織（WTO）的機制，對付中國的補貼行為。

歐洲議會9日批准了歐盟有關新的出口管制法規，任何涉及可能侵犯人權的產品、軟件或技術等必須取得出口許可。議員表示，此舉是為避免面部識別等高端監控技術落入中國共產黨或其它專制政權的手中。

美國三大指數上周五開高走低，尾盤跌幅擴大，除了總經面的不利因素，蘋果在App相關訴訟中失利，加上拜登政府據報導考慮援引貿易法301條款對中國的補貼行為啟動調查，都成為促跌的利空。

彭博報導，美國官員將討論2020年1月前總統川普任內和北京達成的第一階段貿易協議及執行的手段，以及往後對中國輸美產品所加徵的3000億美元關稅的走向。

兩位知情人士向彭博透露，美國貿易代表辦公室要求外部顧問協助量化中國補貼行為帶給美國的損失，以便評估調查啟動後應採取的適當回應。美國一位官員對此表示，美國政府尚未正式提出要求。

依據301條款的調查，將需要數月才能完成。目前尚不清楚白宮何時會宣布評估結果，但一名官員表示，可能不需要等待太久。

針對拜登政府的對中的貿易政策，中國商務部新聞發言人束玨婷回應強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。

自由亞洲電台報導，歐盟批准新的出口管制法規，希望會員國能夠加強報告其出口管制，特別是透明化有關網絡監視產品類別的商品出口，同時也會控制生物辨識監控的出口；若未來有最新的監控或可能違反人權的技術出現，也會快速將它們納入，使得獨裁政權將無法再秘密取得來自歐盟的網絡監控技術。