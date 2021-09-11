環時：中國的崛起不是靠「911」得利 是靠自身努力而來

911事件發生時的世貿南塔被攻擊的慘狀。取材自視覺中國

今天是「911 」恐怖襲擊20周年，不少美國 人認為「911」後美國發動的「反恐戰爭」給中國 快速崛起提供了機會。中國環球時報社評認為，中國的崛起是靠自身努力的結果，跟美國「911」事件聯繫起來十分牽強。

環球時報今天的社評指出，「911」事件後，美國為了集中力量打「反恐戰爭」，改善同中國的關係，這有利於中國的整體國際環境。但，中國崛起是多原因促成的，而且它的根本動力來自於國家內部，是社會主義市場經濟釋放了中國人民對美好生活的追求，並且通過最大限度滿足人民的需求實現了國家飛速發展。

中國深度進入國際貿易體系，不是美國和西方對中國的恩賜，那是中國與世貿組織成員互利互惠的合作，勤勞且有智慧的中國人民付出巨大，也得到了應有回報。「中國工廠」使得美國和西方的消費者得以享受大量物美價廉的產品，支援了世界低通脹下的繁榮。

社評稱，發展、過好日子是中國人民的神聖權利，世界上原本就不存在阻擋中國全面進步的天設屏障。遏制中國發展，這原本就是邪惡的妄想，設計它並將之付諸行動註定是艱難的勾當。

歐巴馬時期就嘗試了「亞太再平衡」戰略，並通過TPP談判試圖倒撥時鐘、孤立排斥中國，但川普覺得太吃虧，主動放棄了。美國今天推行遏制中國戰略，出師同樣不順利。它的對華貿易戰失敗得就像它的阿富汗戰爭慘敗一樣清楚。

事實證明，冷戰對付蘇聯的那一套在今天對付中國嚴重水土不服。美國一些政客說起中國來咬牙切齒，但他們為何阻止不了美中貿易規模在短暫下滑後重新回到史上高點？為什麼他們阻止不了自己的盟友繼續將中國作為最重要的經濟合作夥伴之一？

「911」作為大事件，第一改變不了全球化的邏輯，第二衝擊不到中國的國家體制和人民的追求與勤勞。阿富汗戰爭的結束或許能讓美國多在對付中國的方向上投一點資源，但這同樣改變不了時代潮流。