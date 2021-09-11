西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

中國 對外關係，可以分為三類，一是相當的強權，如美國 與俄羅斯，互動屬全球博弈；二是有分量的國家，如日本與印度，合作與競逐並存，外交來往以禮相待。

但還有一類是周邊小國，從中亞、南亞至中南半島，過去與中國屬於朝貢藩屬關係，現在又有經貿關係與一帶一路巨型計畫的羈縻，大部分對中國順從，但也有少部分例外，越南是其中最突出的例子，越共雖然與中共仍然保持兄弟黨的來往，可是兩國既有上千年歷史舊仇，又有七九年中越戰爭與南海海戰的新恨，關係惡化已成定局。

「失敗國家」 美中之間擺盪

另有三國：阿富汗、北韓 、緬甸，與中國關係則正在變化中，這三個國家被西方稱為「失敗國家」，經濟落後，政治專制，西方國家希望引介民主選舉、市場經濟來改造，卻毫無成效，但中國模式卻是對它們頗有吸引力。

可是與中國的關係，有可能轉好，但也可能成為邊患，這是由於美中爭霸，美國不僅與中國正面對抗，也企圖爭取周邊國家，按照越南的模式，把它們轉變為中國的心腹大患，而這三國各有自己的國家利益，不想只受制於中國，希望引入美國力量來平衡，可是也不願意犧牲自己，成為對抗中國的馬前卒。

中籌碼變少 北韓漸不受控

北韓日前刻意啟動寧邊反應爐，排出冷卻水，讓美方間諜衛星偵測到，目的就在逼美方談判，北韓一直希望能直接與美國打交道，達到建交、締約、援助的三重目的，因為北韓擔心，中原皇帝對半島王朝的影響力，引入美國，可以抵銷中國勢力。

北韓給中國的頭痛問題有二，一是核武器，名為對付美韓日，但調轉彈頭方向，就會威脅到中國，尤其是最近幾次核試爆或彈道飛彈試射，平壤都不先通知北京，彼此戰略猜忌；二是政權若崩潰，大量難民出逃的方向不會向南，只會向北，中國雖然在鴨綠江邊蓋好的難民營，但總希望備而不用。

對北韓施壓，中國輕也不是、重也不是，投鼠忌器，就發現影響北韓的籌碼愈來愈少，金正恩殺姑父張成澤，殺同父異母哥哥金正男，都在斷絕中國推翻自己政權的手段。

緬甸政變 邊境矛盾又浮現

緬甸民主化後，西方認為制裁收效，更是弱化與中國關係的重大勝利，但北京兩邊押寶，同時與敏昂萊與翁山蘇姬來往，今年年初，軍頭政變，西方重新抵制，證明兩邊押寶有效，北京再度壟斷緬甸的對外關係。

可是緬甸軍頭卻不願意只依賴中國，最近一再對西方暗示，翁山與中國走得太近，軍方不得不出此下策，同時美國也不願意輕易放棄，希望能夠維持影響力。

對中國來說，緬甸的戰略價值在於出印度洋的陸橋跳板，但是更要穩定中緬邊界的少數民族，前幾年軍頭清剿在邊境上由漢人組成的果敢族，造成兩國緊張，事實上，緬甸境內半獨立的少數民族，武器多來自中國，現在流亡中的全國團結政府，號召少數民族要展開與軍人政府的「防衛戰爭」，北京面臨是否繼續支持少數民族，與軍政府為敵的問題。

美撤出阿富汗 北京停看聽

阿富汗與中國的火藥庫新疆地區相鄰，然而瓦罕走廊不易通行，普什圖人與新疆的維吾爾人文化、語言不同，神學士其實沒有動機去支援新疆民族獨立，神學士當政，對東伊運的唯一激勵作用，在於能夠打敗美國，建立伊斯蘭教律法的國家。

美國才從阿富汗倉皇撤退，中情局也沒有根據地，要鼓動神學士政府反中，不大可能，但是從反面考慮，把這個爛攤子丟給中國，吸住中國的資源與注意力，未嘗不是美國打的如意算盤。

神學士對中國，主要威脅是對中巴經濟走廊，由於阿富汗是中亞與南亞的交通要衝，山口關卡如果沒有暢通，一帶一路的成效要打很大折扣。雖然拜登公開表示，中國將試著與神學士達成某種協議，但是北京還是要聽其言觀其行，才會決定是否要承認「阿富汗伊斯蘭大公國」。

反幾內亞政變 中打破低調

對於周邊國家的變化，中國過去都只能被動地接受，無論是北韓發展核武、緬甸政變，或是美國自阿富汗撤軍，一旦發生，希望努力把危機化為機會，但是也許事情開始改變了。

過去碰上政變，典型的中方發言是「相信某方有能力處理好自己內部事務」，可是九月五日幾內亞政變之後的第二天，中國一反「不干涉內政」的傳統，外交部發言人汪文斌表態稱，中方反對政變奪權，呼籲叛軍立即釋放總統顧德。

這是因為幾內亞的鋁土與鐵礦石，是中國擺脫對澳洲依賴的戰略物資，隨著中國政治和外交影響力的上升，要北京繼續保持低調，遠在非洲的幾內亞都難，對於邊患三國，恐怕也不會客氣了。