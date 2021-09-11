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與拜登通話後… 習近平致電梅克爾 肯定中德關係

記者陳言喬／綜合報導
德國總理梅克爾。(中新社資料照片)
德國總理梅克爾。(中新社資料照片)

中國國家主席習近平10日與美國總統拜登通話後，晚間致電德國總理梅克爾，希望德方推動歐盟堅持正確對中政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

新華社報導，習近平指出，「去年以來，我們保持頻密高效交流，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用，也體現出中德兩國的高度互信。總理女士積極致力於推動德國和歐洲對華務實合作和友好交往，我對此高度讚賞」。

習近平強調，近年來，中德關係總體保持順利發展，各領域合作在疫情形勢下展現出強大韌性，給兩國人民帶來實實在在的獲得感。中德推動中歐如期完成投資協定談判，共同倡導多邊主義，維護自由貿易，積極應對氣候變化，攜手為維護世界和平穩定作出積極貢獻。

中德關係之所以能取得巨大成就，根本原因在於雙方相互尊重、求同存異，注重合作共贏，推動優勢互補。只要雙方堅持鞏固深化互信，堅持平等相待、聚焦合作，就能推動中德關係不斷得到新發展。希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

梅克爾表示，「近年來德中、歐中關係發展有很多值得總結之處，我願同中方保持密切溝通，共同努力，推動德中、歐中雙方致力於通過對話彌合差異，妥善處理分歧。歐中投資協定對歐中雙方都是互利共贏的，希望能夠儘快順利批准生效。德方希望同中方加強疫苗合作」。

梅克爾還通報了對當前阿富汗局勢的看法，表示希同中方在聯合國等多邊框架下加強溝通協調。習近平強調，中方倡導不同文明共存互鑒，反對干涉別國內政，願同包括德國在內的國際社會一道為阿富汗真正實現和平穩定作出建設性努力。

習近平 梅克爾 德國

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