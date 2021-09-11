中促阿富汗切割「東伊運」神學士：成員已離開

阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處發言人沙欣8日接受「環球時報」專訪。(取材自環球網)

阿富汗神學士 （另譯塔利班）即將組成新政府，中國 尚未明確表態是否承認，但要求神學士必須與疆獨組織劃清界限。神學士發言人沙辛表示，很多「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）成員已離開阿富汗，因為此前塔利班（神學士）已對其進行「堅決的」警告。

環球時報報導，中國多次就「東伊運」向阿富汗神學士表明嚴重關切，沙辛8日接受「環球時報」專訪，對於是否會將「東伊運」成員引渡給中國？沙辛沒有明確回應。中國外交部發言人趙立堅10日回應，希望神學士言出必行，與東伊運等恐怖組織徹底切割。

沙辛提到，尚未離開的「東伊運」剩餘成員，未來都沒有可能留在阿富汗的任何地方。當局不允許「東伊運」在阿富汗有任何訓練場、資金募集機構和士兵招募場所。

中國外交部發言人趙立堅表示，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅，是影響地區安全穩定的一大禍害，也是寄生在阿富汗機體上的一顆毒瘤。

趙立堅稱中方堅決反對、全力遏制、重拳打擊、徹底消滅「東伊運」，是包括阿富汗在內的國際社會的共同責任。中方希望阿塔在境內採取有效措施，對「東伊運」等組織予以堅決打擊，同時加強與鄰國協調合作

「我們希望神學士言出必行，同東伊運等恐怖組織徹底切割，在境內採取有效措施，予以堅決打擊。同時加強與鄰國的協調合作，避免跨境外溢效應，使阿富汗不再成為恐怖勢力孳生地、庇護所和擴散源。」趙立堅這樣表示。