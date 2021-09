中國外交發言人趙立堅貼出阿富汗神學士在一架美軍飛機的機翼上盪鞦韆影片。(取材自推特)

阿富汗 局勢持續引發國際關注。中國外交部發言人趙立堅9日在推特 上發布了一則視頻。畫面中,阿富汗神學士 人員(另譯塔利班)在一架飛機的機翼上盪鞦韆。據媒體稱,這架飛機由神學士從接受美軍援助的阿富汗政府軍處繳獲。

來源:YouTube

香港01報導,視頻發布後引發熱議。趙立堅還配文稱「帝國及戰爭機器的墳場」。(The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES)、「神學士把他們的飛機變成了鞦韆和玩具……」(Talibans have turned their planes into swings and toys……)。

對於此前喀布爾的美軍撤軍亂象,外交部發言人華春瑩 也發布推特提及。華春瑩表示,人們看見了1975年的越南,現在又看見了阿富汗。

華春瑩還在推特說了「從實力的地位出發」(from a position of strength),並配上了喀布爾機場美軍警戒線照片和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。