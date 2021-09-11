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重慶前公安局長 鄧恢林收賄4267萬認罪

中國新聞組／北京11日電
重慶前公安局副局長鄧恢林受審。（取材自央視）
重慶前公安局副局長鄧恢林受審。（取材自央視）

中共近年強力整肅政法系統，在第二批政法隊伍教育整頓之際，曾擔任中央政法委辦公室主任的重慶原副市長、市公安局原局長鄧恢林，昨天因受賄罪在河北保定受審。法院指鄧恢林通過職權便利，在過去21年，於企業經營、職務提拔等事項上非法收受財物折合4267萬多元人民幣（約662萬美元）。鄧恢林當庭認罪，法庭將擇期宣判。

北京日報報導，據檢方指控，鄧恢林從副處級到副部級一路受賄，最早是在擔任湖北省鄉鎮企業管理局計劃財務處副處長時，最晚則是在重慶市副市長、公安局局長任上。時間跨度從1999年春節前至2020年1月，約21年。這意味着他從1名副處級幹部，一路貪污到成為副部級高官。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人鄧恢林及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，鄧恢林進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾30余人旁聽了庭審。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

鄧恢林出生於1965年3月，湖北武漢人，於2020年6月14日官宣落馬。2021年1月4日，中央紀委國家監委宣布開除其黨籍公職。

上月16日，中共政治局委員、中央政法委書記郭聲琨主持會議，動員部署全國第二批政法隊伍教育整頓，重申「嚴明政治紀律和政治規矩」「堅決清除害群之馬」，「打造人民滿意、基層滿意的政法領導機關」。

經查，鄧恢林喪失理想信念，毫無「4個意識」，背離「兩個維護」，參與在黨內搞團團伙伙，撈取政治資本，熱衷政治投機，妄議黨中央大政方針，搞迷信活動。違反中央8項規定精神，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請。不按規定報告個人有關事項，違規選拔任用干部；道德敗壞，搞權色交易。

鄧恢林也被指出甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，在職務調整晉升、工程承攬、企業經營等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

公安 教育 中共

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