向官方表態挺農？ 馬雲睽違4月 視察蔬菜大棚

阿里集團創辦人馬雲（右）1日在浙江省平湖市現蹤，似在視察數位農業大棚。（取材自微博）

深陷中國 監管風暴 中心的阿里巴巴集團創辦人馬雲 ，1日在浙江省平湖市現蹤，似乎在視察自家集團的幾個數位農業大棚。他這次現身距離5月10日公開露面，已將近4個月。

中央社報導，馬雲現身的照片在媒體及網路被公布後，引起不少中國網友揣測。經對照發現，馬雲1日視察上述農業大棚後，阿里巴巴2日便宣布捐出人民幣1000億元（約155億美元），作為中共號召的「共同富裕」助力之用。兩者之間是否有關聯，受到注意。

有中國網友認為，這些照片應是最近所拍攝無誤，但為何會在監管風暴如火如荼的情況下披露，似有可能是刻意向外界報平安，也是藉此向官方表態支持農業發展，而非「執著於金融操作」。

綜合中國財經媒體電商報報導及網路照片，馬雲1日以白色小帽、棗紅色T恤及淺灰色長褲的純休閒造型，視察一個大型的蔬菜棚，並與4、5名看似阿里巴巴的幹部及員工交談，神情顯得專注但不失輕鬆。

根據報導及網友對照，馬雲視察的幾個大型菜棚，似是阿里巴巴在浙江平湖自設的數位農業大棚。不過，阿里巴巴到目前為止，並未對馬雲的現蹤作出說明。

報導指出，馬雲上次公開露面是在5月10日的「阿里日」活動上。到9月1日再度現身，已相距近4個月。

阿里巴巴2日除宣布捐出1000億元助力「共同富裕」目標，還列出了10項具體行動，其中4項與農村相關，包括「助力農業產業化建設」。此外，京東、拼多多等中國大型電商，也已先後宣示為中共既定的發展農業及鄉村振興提供助力。