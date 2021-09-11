黑石停購SOHO中國 套現30億美元失敗 潘石屹涼涼了？

潘石屹近幾年來大量出脫資產，很多中國網民認為潘石屹是要出清資產溜到美國去，呼籲「別讓他跑了」。（中新社）

中國 經過連續多年調控措施，房價 出現明顯下滑趨勢。中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國 黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達193億（人民幣，約30億美元），但上月遭監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。消息引發熱議，「潘石屹套現失敗，恐怕要徹底涼涼」。潘石屹近年來大量出脫資產，很多網民認為潘是要出清資產溜到美國去，呼籲「別讓他跑了」。

中國幾個大城市如昆明、岳陽、唐山等地，發出違反市場法則的「限跌令」，禁止房價降幅超過15%，房市成交量立即出現急凍現象。圖為海南省的新開樓盤。（中新社）

澎湃新聞報導，SOHO中國10日公告，公司和要約收購方黑石集團在6月16日簽署的收購協議截至目前沒有任何的先決條件達成。鑒於目前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最終截止日當天或之前滿足先決條件，各方也一致同意不會推遲最終截止日。

早在6月16日，SOHO中國宣布，黑石收購SOHO中國股份的代價是每股港幣5元，要約的最高現金代價為港幣236.58億元（約30億美元）。不過，8月6日，SOHO中國發布公告稱，與黑石集團的交易，被中國市場監管總局正式立案審查。

儘管該申報已獲正式立案，要約方及SOHO中國仍可能被要求提供進一步信息及材料供監管機構審查。截至公告日，沒有任何先決條件已獲達成。

SOHO中國是潘石屹夫婦創辦的地產商，以開發高檔商辦為主。自2014年開始，SOHO中國陸續出售中國資產，也並未在境內購入新資產，至今累計套現超過人民幣350億元（約54億美元）。

另據 21世紀經濟報導，雖然SOHO中國收購案涉及的經營者，集中反壟斷審查並非監管層主動發起的立案審查，但在當下監管趨嚴的大環境中，依然顯得尤為吸引眼球。自去年年底以來，監管部門在反壟斷方面的執法強度和力度有所升級，2021年也被稱為「反壟斷大年」，騰訊、阿里等巨企都受影響。

當時多位受訪的地產業內人士就預料，基於中國監管大環境趨嚴和潘石屹明星企業家身分，黑石收購SOHO中國的進展，可能不會那麼順利。果不其然，黑石集團終止收購SOHO中國，潘石屹想套現30億美元的夢想破滅了。