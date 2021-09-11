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一看嚇一跳 徐莉佳：我的倫敦奧運金牌氧化了

中國新聞組／北京11日電
倫敦奧運會帆船金牌得主徐莉佳表示，她的金牌氧化了。（取材自微博）
倫敦奧運會帆船金牌得主徐莉佳表示，她的金牌氧化了。（取材自微博）

繼東奧蹦床（彈簧床）體操女子組冠軍朱雪瑩的奧運金牌「掉皮」後，中國女子帆船運動員、倫敦奧運會帆船激光雷迪爾級金牌得主徐莉佳，10日在微博發視頻也表示，她在倫敦奧運會上獲得的帆船金牌「氧化了」。

北京日報報導，徐莉佳在視頻中介紹，她把自己運動生涯中的獎牌、一些裝備和訓練日記等，都捐給了中國航海博物館。

當她回到中國航海博物館，「不看不知道，一看嚇一跳」。她在倫敦奧運會上獲得的帆船金牌，竟然「氧化了」。

徐莉佳10日在個人微博發視頻表示：「拿回家幾天的奧運金牌可能會掉皮，那如果是放了9年的呢？不敢看……」

發現金牌氧化後，中國航海博物館的一位老師，幫徐莉佳進行清理和修復。據博物館的一位老師透露，這枚金牌是純銀製造的，只是表面鍍了一層金，所以會氧化。幸好在清理後，現在基本上恢復了原樣。

與此同時，掛在一旁的北京奧運會銅牌卻完好無損。徐莉佳說，「難怪大家說北京奧運獎牌質量是最好的」。

不止是徐莉佳，前中國女子體操隊隊員、奧運冠軍鄧琳琳也有同樣的感受。8月4日，鄧琳琳直播時，分別展示了北京奧運會的金牌和2012年倫敦奧運會的金牌。

鄧琳琳說，北京奧運會的金牌是含金量最高的，咬上去會有牙印，而且至今表面依舊光亮如新。而倫敦奧運會的金牌已經表層氧化，嚴重褪色明顯，看著還以為是銅牌。

北京奧運會金牌，以「金鑲玉」工藝而聞名於世。鮮為人知的是，北京奧運會獎牌「品控」之嚴格，可以保證2米高空摔落無損。「金鑲玉」獎牌，還做到了「真金不怕火煉」。

今年年初，2008年北京奧運會藝術體操團體項目金牌獲得者、俄羅斯藝術體操運動員達里婭，家中發生一起火災。達里婭的很多東西都被燒毀，但令她驚訝的是，被火焰洗禮過的房間中，那枚「金鑲玉」還完好無損，連綬帶都沒被燒壞。

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