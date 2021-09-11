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陳雨菲穿「李寧鞋」割傷腳趾 品牌代言人肖戰被出征

中國新聞組／北京11日電
羽壇奧運冠軍選手陳雨菲腳趾被破損運動鞋弄傷後，在場邊接受包紮。內媒懷疑陳雨菲穿的李寧牌運動鞋，是今年新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」。（視頻截圖）
羽壇奧運冠軍選手陳雨菲腳趾被破損運動鞋弄傷後，在場邊接受包紮。內媒懷疑陳雨菲穿的李寧牌運動鞋，是今年新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」。（視頻截圖）

今年8月在東京奧運中奪得羽球女子單打項目金牌的中國選手陳雨菲，8日在西安參加第14屆全國運動會賽時，她所穿的李寧牌運動鞋突然裂開，致右腳大拇趾被割傷。陳雨菲雖在包紮換鞋後繼續比賽並逆轉勝，仍引發網民質疑李寧運動鞋的品質；有網友出征鞋子品牌代言人肖戰，稱肖戰是「垃圾代言人」，應為此事負責。

陳雨菲賽後表示，第一局打球時，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。（取材自...
陳雨菲賽後表示，第一局打球時，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。（取材自微博）

陳雨菲的腳趾接受包紮後，她仍奮力迎戰。（取材自微博）
陳雨菲的腳趾接受包紮後，她仍奮力迎戰。（取材自微博）

第14屆全國運動會將於15日在西安開幕，羽毛球女子團體比賽浙江對福建的8日小組賽中，代表浙江的陳雨菲，在第二局時右腳大拇趾被運動鞋劃傷，進行簡單包紮後，她堅持比賽並最終2：1戰勝對手，引發網民熱議。

這場比賽的第三場單打陳雨菲出戰韓悅，韓悅以21比16先下一城。第二局中，陳雨菲10-8領先後，突然請求暫停，並請場地醫生對她的右腳大拇趾進行了包紮處理，比賽暫時停止。第三局中，陳雨菲換上了一雙紅色的球鞋，隨後21比14戰勝韓悅。

但從電視轉播畫面中看到，受傷後再次上場的陳雨菲保持小幅領先，但右腳移動疑似因傷勢受限，只能利用高質量的回球來彌補自己的跑動缺陷，且臉上總是疼痛難忍的表情。

賽後，陳雨菲表示：「第一局打的時候鞋前面不知道怎麼開了，有個像鋼絲還是線一樣的東西把我的腳劃開了。那個東西一直刮我的大拇指，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。」她表示，受傷對比賽有一點的影響，「比如往前衝的時候會頂到」，但她仍盡力克服。

不少網友心疼留言：「看著好疼……希望能早點恢復健康。」也有網友對陳雨菲受傷後堅持比賽，並最終贏取勝利表示讚歎：「太強了！辛苦了。」

觀察者網報導，「國羽一姐」陳雨菲受傷時穿著的鞋子型號應是李寧牌今年新款「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」，使用了一種名為「TUFF TIP」的鞋頭耐磨材料，宣稱可以防止鞋面過早磨損，從而延長鞋的使用壽命。

李寧昨天下午在微博發文表示，專業的運動保護一直是公司關注的重點，已第一時間與浙江隊及陳雨菲聯繫，進一步跟進傷勢和情况。

李寧羽毛球官微顯示，在中國第十四屆全運會中，李寧贊助了包括北京隊、遼寧隊、浙江隊、四川隊、陝西隊、山東隊、廣東隊在內的7支羽毛球隊。

這起事件也引來部分網友怒批李寧品牌代言人肖戰是「垃圾代言人」。也有粉絲澄清他只是潮流支線的代言人，並非運動支線的代言人，不要罵錯人了。

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