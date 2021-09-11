新聞評論／一連串經濟整頓…中國正上演一場制度之爭

從去年下半年開始，中國 持續雷厲風行進行不尋常的經濟整頓，一開始是以「反壟斷法」重罰了包括阿里巴巴、騰訊等商業巨擘，接著擴展到補教為主的培訓行業、「虛擬經濟」相關行業，再來是一堆影視明星被圈入所謂「劣跡藝人」，遭到全面封殺，情況讓外界感到非比尋常，一副「山雨欲來風滿樓」的味道。

就在各種揣測紛紛出現之時，一篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文章，8月底在自媒體出現，立刻獲得包括人民網、新華網等五個以上官方網站轉載，文章強調中國在經濟、金融、文化、政治等領域，都在發生一場深刻的變革，是一場從資本集團向人民大眾的回歸，變革將蕩滌一切塵埃。

由於「蕩滌一切塵埃」這句話和毛澤東1963年發動「社會主義教育運動」前的詩作用語類似，該文被各方視為再次發動文革的「檄文」。但北京 擔心引發太大疑懼，立刻由環球時報發文表示，「一場變革」一文「做了不準確的描述，使用一些誇大的語言，背離了國家大政方針，造成誤導」，顯然是要舒緩人們對本次「運動」的畏懼和抗拒。

和這次「運動」相互呼應的，是習近平三番兩次對「共同富裕」的呼籲。其實，共同富裕是毛澤東在1953年底提出，但在鄧小平推動「讓一部分人先富起來」的改革開放之後，30年來經濟取得大幅成長，但所得分配快速惡化，大部分人也忘了這項「初衷」。當經濟成長率動輒超過10%時，貧富再如何懸殊，只要窮者生活日益改善，加上中央嚴格控制一切，政權就基本穩定。但是在疫情 時代，加上全球反中升高之下，中國經濟成長不太可能維持高速，所得分配惡化造成的社會問題將愈來愈嚴重，因此，中共認為不認真追求共同富裕，就可能威脅政權的穩定性，這應是本次「運動」的主因。再加上許多資本主義社會的病態發展，在在挑戰北京對「理想中國」的塑造，以及未來應對全球挑戰的能力，因此在共同富裕之外，一併推動一場全面的「新生活運動」，也是合理的發展。

然而，即使北京採行的每項措施，都有著良善目的，但以這種激烈手段來追求，到底是否合適，是個嚴肅的問題，關涉到制度的優劣。在資本主義下，一切施政都必須「依法治國」，除非明確違法，政府不能以道德或其他標準，強迫人民改變其行為，否則即違法濫權，會遭到民眾以司法來維護其合法權益。

在社會主義中國，改革開放雖已40餘年，但共產黨對國家社會的掌控完全沒有鬆手，如今政權穩固，看到部分社會現象不符理想，就要透過運動手段禁止或糾正，極可能面對幾個重大問題：一，社會價值或道德本身不是一成不變的，社會觀念改變後，規範就必須調整或取消，但調整的時機和分寸極難掌握；二，運動式的「理想國」塑造，沒有法規和統一的標準，經常會「玩」過頭，就像文革或更早的三反、五反，漫無標準之下造成許多冤案；三，連人民生活偏好都要「治理」的國家，會逼走一大堆有個性的人民，特別是發展所需的各種人才；四，要企業拿出大筆資金去支持「共同富裕」，違反了企業成立的目標，會逼使海內外投資人退出，不利企業和經濟的長遠發展。

目前看來，這場變革已經啟程，東西方制度的優劣競爭也已再次發動，中國特色的社會主義從「管制生產」轉變到「管制生活」，要和資本主義一較高下，全世界都拭目以待，幾年之後大概就可以看到結果。