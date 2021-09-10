中國駐美大使秦剛與季辛吉會面 表示受益匪淺

中國駐美大使秦剛（左）在美與美國前國務卿季辛吉（右）會面。取材自秦剛推特

中國 駐美大使秦剛 在推特發了一則與前美國 國務卿季辛吉會面的照片，並指與季辛吉度過了一段愉快時光，且從他的遠見、智慧和見解中受益匪淺。

據中媒環球網報導，今年7月，秦剛抵達美國履新中國駐美大使，而今年也是季辛吉秘密訪問中國50年。

秦剛在今年7月28日抵達華盛頓向中美媒體發表講話時表示，50年前，季辛吉秘密訪問中國，敲開了中國的大門。「當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的季辛吉博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。」

他當時說，50年後的今天，作為中國第11任駐美大使，他可以公開踏上正途，直抵美國。相信中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。

此外，秦剛8日參觀紐約的茱莉亞音樂學院時，積極評價茱莉亞學院作為國際頂級藝術學院為促進中美人文交流所做貢獻，強調國與國關係實際上是為了人民，他將堅持不懈致力於推動中美人文教育交流，增進兩國人民相互理解和友誼。

秦剛當時還提到，天津茱莉亞學院是高水準中美合作辦學機構，希望學校越辦越好，培養更多國際優秀藝術人才，充分發揮積極示範作用。中方將繼續對學院發展給與有力支持。