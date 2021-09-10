我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美批中國官員「讀稿機、大內宣」 拜登要求直通習近平

楊安澤脫離民主黨 傳10月組新政黨

評習拜熱線 北京：國際面臨許多難題 中美應回正確軌道

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。取材自中國外交部網站
中國外交部發言人趙立堅。取材自中國外交部網站

時隔7個月，中美元首9日再度通話。中國外交部發言人趙立堅表示，當前國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局，肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道，更好地造福兩國人民和世界各國人民。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅對中共總書記習近平與美國總統拜登通話作上述表示。

他強調，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益，中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

他最後稱，在此次通話中，雙方一致認為中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作，廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

習近平與拜登上一次通電話是今年2月11日農曆除夕上午。中國官方媒體當時報導，雙方元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。

中國 拜登 趙立堅

上一則

三星堆上新 首現完整金面具 學者猜是青銅人頭像覆面

下一則

中國駐美大使秦剛與季辛吉會面 表示受益匪淺

延伸閱讀

拜登強推打疫苗 違規企業重罰…8000萬勞工受影響

拜登強推打疫苗 違規企業重罰…8000萬勞工受影響
白宮逼退 康威反擊：拜登才應下台

白宮逼退 康威反擊：拜登才應下台

拜登政府稅改重負稅 你應準備好應對辦法

拜登政府稅改重負稅 你應準備好應對辦法
美批中國官員「讀稿機、大內宣」 拜登要求直通習近平

美批中國官員「讀稿機、大內宣」 拜登要求直通習近平

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
孟晚舟遲遲未能獲釋，傳出有大陸國有企業為此開始抵制加拿大。(路透)

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

2021-09-02 23:47
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

2021-09-06 11:54

超人氣

更多 >
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？