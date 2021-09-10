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教宗任命 武漢新主教祝聖 中梵協議下第6人

中國新聞組／北京10日電
武漢主教崔慶琪祝聖儀式隆重舉行。（取材自中國天主教官網）
武漢主教崔慶琪祝聖儀式隆重舉行。（取材自中國天主教官網）

中國前天祝聖由教宗任命的武漢主教崔慶琪。這是梵中協議承認「教宗對中國主教任命權」後產生的第六位主教，學者認為代表教宗在中國天主教的領袖地位已確立。

來源：YouTube

中央社報導，武漢過去一年半除因爆發疫情備受全球矚目，該市漢口教區1958年曾有中共史上首位由官方「自選自聖」的主教董光清，也使此處常被視為中共抗拒外國宗教勢力滲透、堅持自辦教會的發源地，因此新任主教由教宗拍板任命，被認為極具象徵意義。

由於梵中間長年的主教任命爭議，武漢主教已懸缺長達14年。耶穌會雜誌「美國」（America）、天亞社（UCA NEWS）等多家天主教媒體前天皆大幅報導此項任命案。

梵蒂岡新聞網昨天引述教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）指出，教宗方濟各是在今年6月23日批准崔慶琪的任命案，教廷2018與中國簽署主教任命協議，是為了與中國建立制度性對話，以改善中國教會與中國人民的生活，促進世界和平。

梵蒂岡新聞網並特別提到，梵中協議在2020展期兩年，但協議內容不涉及教廷與中國的外交關係，未談中國官方天主教組織的地位合法化，也未規範神職人員與政府當局間的關係。協議僅處理中國主教的任命程序問題，讓未來中國所有新產生的主教都是由教宗任命，同時也受到中國政府當局的認可。

中央社報導，一位熟悉梵中關係的學者表示，雖然中國天主教官網公布崔慶琪的人事消息中，沒有明確提及「教宗任命」字眼，儀式流程也僅提到宣讀「批准書」，但崔慶琪去年9月已經獲中國天主教機構「民選」出線，為何拖了一年才舉行祝聖儀式？明顯就是為了等待教廷審查與教宗核可，教宗在此人事案的「最終決定權」不言可諭。

崔慶琪生於1964年，2016年12月起擔任中國天主教主教團副秘書長，2018年1月擔任湖北省天主教兩會主席。不過因教廷不承認中國官方自設的中國主教團等單位，梵蒂岡官網公告全文未提崔慶琪這些職銜與服務經歷。

武漢主教崔慶琪祝聖儀式隆重舉行。（取材自中國天主教官網）
武漢主教崔慶琪祝聖儀式隆重舉行。（取材自中國天主教官網）

中國 教宗 武漢

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