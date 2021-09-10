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中國發表「國家人權行動計畫」 反對人權問題政治化

記者蔡敏姿／北京10日電
中國9日發布「國家人權行動計畫（2021至2025年）」。（截圖自中國國務院新聞辦公室網站）
中國9日發布「國家人權行動計畫（2021至2025年）」。（截圖自中國國務院新聞辦公室網站）

中國國務院9日發布「國家人權行動計畫（2021至2025年）」，內容提及中國將深度參與聯合國人權機制，反對將人權問題政治化，並將競選2024至2026年度聯合國人權理事會成員。

新華網報導，「行動計畫」由中國國務院新聞辦公室和外交部領銜編制，確定2021至2025年尊重、保護和促進人權的階段性目標和任務，並列出包含近200項具體目標和任務。

階段性目標和任務包括：鞏固脫貧攻堅成果，開展鄉村振興建設；貫徹就業優先政策；實施健康中國戰略，完善社會保障體系建設；推動教育公平發展，加強公共文化服務；促進全體人民共同富裕；完善對少數民族、婦女、兒童、老年人、殘疾人等平等保障和特殊保護；積極參與全球人權治理，深度參與聯合國人權機制工作。

計畫提出，中國將在聯合國人權理事會等多邊人權機構提出中國倡議和主張，並推動「同等重視經濟、社會、文化權利和公民、政治權利，以公正、客觀和非選擇性方式展開工作，反對將人權問題政治化」。

計畫並表示，中國將競選2024至2026年度聯合國人權理事會成員，「進一步發揮中國社會組織作用，積極參與聯合國人權理事會等多邊人權機制活動」。

計畫稱，將堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，務實推進「把人權的普遍原則與中國實際相結合」。

中國 聯合國 國務院

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