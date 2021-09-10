我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

環時：美國激光戰艦抵日本 劍指中國

中國新聞組／北京10日電
改裝前的杜威號。(取材自環球時報)
改裝前的杜威號。(取材自環球時報)

中國才剛宣布新修訂的「中國海上交通安全法」自1日起生效，美軍就在南海動作頻頻，不僅卡爾文森號航母與塔爾薩號瀕海戰鬥艦在南海會合演練，第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號也進入南海，曾安裝過激光（雷射）武器的導彈驅逐艦杜威號也抵達日本。中國官媒稱，這一連串動作都是針對中國而來，且不排除美軍率先對解放軍使用激光武器的可能。

「中國海上交通安全法」要求核動力船舶等五類外國船艦進入領海必須向中方報告後不久，美軍航母戰鬥群和驅逐艦就分頭穿越南海。環球時報報導，卡爾文森號航母7日在南海與塔爾薩號瀕海戰鬥艦會合。這是美國航母首次攜帶五代機在亞太地區進行部署，值得警惕。

此外，美海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號8日也進入南海航行，解放軍指未經中方批准，非法闖入，對美軍艦予以警告驅離，並稱美國為南海和平穩定的最大破壞者。環球時報總編胡錫進批美方是「赤裸裸的挑釁」。

第七艦隊則稱「中方對此次任務的聲明是錯誤的」。第七艦隊8日表示，班福德號依據國際法，在南沙群島附近執行自由航行任務，且美濟礁在漲潮時被淹沒，屬於低潮高地，依國際法規定不享有領海。中方此舉是北京非法過度海事主張的最新例證。

中國媒體指出，這是今年美艦第五次闖南海島礁，也是年內第三次闖南沙島礁。解放軍立即發布9至10日在南海軍演消息，並展開「島礁奪控」演練。

另環球時報昨天引述樞密院十號報導，美軍第七艦隊宣布，彈驅逐艦杜威號8日抵達日本橫須賀，正式加入第七艦隊作戰陣容。由於杜威號2013年曾安裝過激光武器，美國激光戰艦已抵達中國周邊，這明顯是針對中國而來。

報導說，杜威號是美國海軍「未來武器」的明星試驗艦， 2020年曾安裝了「海軍光學眩目干擾」（ODIN）新裝備，可以干擾甚至摧毀對手光電和紅外探測系統的激光武器。 杜威號剛完成改裝就急匆匆地開往日本，不排除杜威號率先對解放軍使用該激光武器的可能。

美國「國家利益」網站介紹曾稱，激光武器成為美國海軍應對未來威脅的主要手段之一。

杜威號新增的「海軍光學眩目干擾」（ODIN）系統。(取材自環球時報)
杜威號新增的「海軍光學眩目干擾」（ODIN）系統。(取材自環球時報)

中國 美國 解放軍

上一則

荊州關公像又拆又搬 3億元打水漂

下一則

中國疾控中心：Delta病毒疫苗臨床前研究 完成

延伸閱讀

死緩軍中巨貪谷俊山 傳帶手銬、坐輪椅301就醫

死緩軍中巨貪谷俊山 傳帶手銬、坐輪椅301就醫
解放軍在南海驅離美軍？ 第七艦隊斥：中方說錯了

解放軍在南海驅離美軍？ 第七艦隊斥：中方說錯了
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國

美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
孟晚舟遲遲未能獲釋，傳出有大陸國有企業為此開始抵制加拿大。(路透)

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

2021-09-02 23:47
「尚氣與十環傳奇」於9月3日起在美國各地上映，圖為洛杉磯首映現場。Getty Images

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

2021-09-06 11:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？