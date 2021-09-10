環時：美國激光戰艦抵日本 劍指中國

改裝前的杜威號。(取材自環球時報)

中國 才剛宣布新修訂的「中國海上交通安全法」自1日起生效，美軍就在南海動作頻頻，不僅卡爾文森號航母與塔爾薩號瀕海戰鬥艦在南海會合演練，第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號也進入南海，曾安裝過激光（雷射）武器的導彈驅逐艦杜威號也抵達日本。中國官媒稱，這一連串動作都是針對中國而來，且不排除美軍率先對解放軍 使用激光武器的可能。

「中國海上交通安全法」要求核動力船舶等五類外國船艦進入領海必須向中方報告後不久，美軍航母戰鬥群和驅逐艦就分頭穿越南海。環球時報報導，卡爾文森號航母7日在南海與塔爾薩號瀕海戰鬥艦會合。這是美國 航母首次攜帶五代機在亞太地區進行部署，值得警惕。

此外，美海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號8日也進入南海航行，解放軍指未經中方批准，非法闖入，對美軍艦予以警告驅離，並稱美國為南海和平穩定的最大破壞者。環球時報總編胡錫進批美方是「赤裸裸的挑釁」。

第七艦隊則稱「中方對此次任務的聲明是錯誤的」。第七艦隊8日表示，班福德號依據國際法，在南沙群島附近執行自由航行任務，且美濟礁在漲潮時被淹沒，屬於低潮高地，依國際法規定不享有領海。中方此舉是北京非法過度海事主張的最新例證。

中國媒體指出，這是今年美艦第五次闖南海島礁，也是年內第三次闖南沙島礁。解放軍立即發布9至10日在南海軍演消息，並展開「島礁奪控」演練。

另環球時報昨天引述樞密院十號報導，美軍第七艦隊宣布，彈驅逐艦杜威號8日抵達日本橫須賀，正式加入第七艦隊作戰陣容。由於杜威號2013年曾安裝過激光武器，美國激光戰艦已抵達中國周邊，這明顯是針對中國而來。

報導說，杜威號是美國海軍「未來武器」的明星試驗艦， 2020年曾安裝了「海軍光學眩目干擾」（ODIN）新裝備，可以干擾甚至摧毀對手光電和紅外探測系統的激光武器。 杜威號剛完成改裝就急匆匆地開往日本，不排除杜威號率先對解放軍使用該激光武器的可能。

美國「國家利益」網站介紹曾稱，激光武器成為美國海軍應對未來威脅的主要手段之一。