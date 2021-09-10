紐時、華郵同日刊文：習近平加強控制 中國出現大倒退

紐約時報和華盛頓郵報9日同時刊文，不約而同指出中國出現大倒退。圖為中共總書記習近平。(路透)

近日北京當局連環出招嚴打各行業，私人補習、英語教育、娛樂圈、手機遊戲同時受到衝擊。美國兩大傳媒紐約時報 和華盛頓郵報9日同時刊文，不約而同指出中國 出現大倒退。

自由亞洲電台報導，紐約時報9日刊登題為「『開倒車』？中國弱化英語教育意味著什麼」的文章。

文章提到，1978年在北京大學法學院讀書時，後來當上中國總理的李克強的外套口袋裡塞滿了手寫的紙條，原因是他在學習英語。可是，上海這個中國最國際化城市的教育部 門上個月卻禁止當地小學舉行英語期末考試。文章直指，這個政策令許多人感到震驚。

文章指出，許多人稱這種現象為「開倒車」或中國的「大躍退」，這個說法影射的是1950年代末一場災難性的工業化運動，曾導致人類歷史上最嚴重的人為饑荒。

該文作者袁莉認為，中國正在加強意識形態控制和民族主義宣傳，這一努力可能會讓局面回到1950年代和1960年代，當時中國與世界大部分地區隔絕，政治運動優先於經濟增長。

與此同時，華盛頓郵報亦刊登題為「習近平對一切的打壓正在重塑中國社會」的新聞解讀文章。

文章引述美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，：「這很引人注目，意義重大。這顯然不是逐個部門的整頓；這是整個經濟、行業和結構的整頓。」

華郵文章又指出，在明年秋天的20大上，預計習近平將保留他作為執政的中共總書記的頭銜，此舉將打亂幾十年來的任期限制和領導層繼承制度。為了營造勢頭，他正在「共同富裕」的旗幟下推動「解決收入不平等問題」的議程，通過這一場規模極大的運動讓各行業人士在黨內最高人事調整前表態效忠。

作者Lily Kuo亦指出，上周，一篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」的文章被黨媒官媒，包括人民網等廣泛轉載後，在海內外引起譁然，不少聲音認為文章反映習近平正要發動另一場文化大革命。環球時報總編輯胡錫進2日突然發文降溫，認為該文作者、退休報章編輯李光滿是「嚴重的誤判和誤導」。