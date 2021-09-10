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金磚領導人會議 習近平宣布再捐1億新冠疫苗

中國新聞組／北京10日電
金磚國家領導人第13次會晤9日以視頻方式舉行，中國國家主席習近平在北京出席。南非總統拉馬福薩、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭出席，印度總理莫迪主持會晤。(新華社)
金磚國家領導人第13次會晤9日以視頻方式舉行，中國國家主席習近平在北京出席。南非總統拉馬福薩、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭出席，印度總理莫迪主持會晤。(新華社)

金磚國家領導人第13次會晤9日以視頻方式舉行。中國國家主席習近平在北京出席會晤。南非總統拉馬福薩、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭出席，印度總理莫迪主持會晤。習近平在會中宣布，將在今年內向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗

據中新網報導，習近平指出，截至目前，中方已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑疫苗和原液，將努力全年對外提供20億劑疫苗。「我宣布，在向『新冠疫苗實施計畫』捐贈1億美元(約6.5億人民幣)基礎上，年內中國將再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。」

另外，習近平也說，為推動金磚務實合作，中方倡議舉辦金磚國家工業互聯網與數位製造發展論壇、金磚國家應對氣候變化高級別會議、金磚國家可持續發展大資料論壇、金磚國家治國理政研討會和人文交流論壇，開設五國媒體線上培訓班，建立金磚國家職業教育聯盟，舉辦職業技能大賽。

央視報導，習近平指出，當前形勢下，金磚國家要堅定信念、加強團結，推動金磚務實合作朝著更高質量方向前進，並就金磚務實合作提出五點倡議。第一，堅持同舟共濟，加強公共衞生合作。第二，堅持公平可及，加強疫苗國際合作。第三，堅持互利共贏，加強經濟合作。第四，堅持公平正義，加強政治安全合作。第五，堅持互學互鑒，加強人文交流合作。

習近平指出，明年，中國將接任金磚國家主席國，主辦金磚國家領導人第14次會晤。中方期待同金磚夥伴一道，全面深化各領域合作，構建更緊密、更務實的夥伴關係，應對共同挑戰。

另據中央社報導，繼美國副總統賀錦麗8月底造訪越南，越南外交部副發言人段克越9日宣布，中國國務委員王毅將於10日至12日正式訪問越南，並出席越中雙邊合作指導委員會第13次會議。賀錦麗訪越贈送100萬劑疫苗，媒體也關心王毅是否會帶疫苗來。

段克越說，王毅將與越南常務副總理范平明共同主持越中雙邊合作指導委員會會議，並與外交部長裴青山會談，還將與其他越南高層領導會面。越中將進一步討論推動雙邊關係、合作優勢與具潛力的措施，就共同關注的國際和區域問題交換意見。

由於賀錦麗8月底才剛造訪越南3天，並送上100萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，中國駐越南大使熊波在賀錦麗到訪當晚也表態要捐200萬劑疫苗給越南，王毅此行雖藉參加年度會議之名，仍給外界美中較勁聯想。

金磚國家領導人第13次會晤9日以視頻方式舉行。中國國家主席習近平在北京出席會晤並...
金磚國家領導人第13次會晤9日以視頻方式舉行。中國國家主席習近平在北京出席會晤並發表重要講話。(新華社)

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