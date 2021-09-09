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受賄、行賄一起查 中共將建立「行賄人黑名單」

中國新聞組／綜合報導
中共加大反腐力度，行賄人也將有「黑名單」。圖為某收賄官員家裡囤放的大量金飾金條。（中新社資料照片）
中共加大反腐力度，行賄人也將有「黑名單」。圖為某收賄官員家裡囤放的大量金飾金條。（中新社資料照片）

中國反腐行動再升級，中共中紀委、中國國家監委發文強調：「當前腐蝕和反腐蝕鬥爭依然嚴峻複雜，行賄作為賄賂犯罪發生的主要源頭，行賄不查，受賄不止，因此必須堅持受賄行賄一起查。」並提出將建立「行賄人黑名單」制度，並明確重點查處的五大行賄行為，當中也包括重大商業賄賂。

據香港明報報導，行賄「黑名單」制度曾被視為反腐利器，中國新聞周刊曾報導，2002年浙江寧波市北侖區檢察院在內地率先推出建築領域行賄人「黑名單」。2006年該制度被最高檢推向全國。2012年實現全國聯網，於2018年8月停止。當時官方稱是因行賄犯罪檔案查詢工作與檢察職能不符，檢察機關掌握的信息也不完整。

不過多個地方仍在探索行賄人「黑名單」，今年3月，中國紀檢監察報曾提到，西安市將「圍獵」官員、有行賄行為的76人列入「黑名單」。而今年十九屆中紀委五次全會工作報告再次提到探索推行行賄人「黑名單」制度。

中共中紀委國家監委官網發布消息稱，近日，中共中紀委國家監委與最高人民法院等部門聯合印發「關於進一步推進受賄行賄一起查的意見」。

「意見」並明確提出將重點查處的五大行賄行為：一、多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是在中共十八大後不收斂不收手的；二、黨員和國家工作人員行賄的；三、在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；四、在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；五、實施重大商業賄賂的。

意見指，行賄人不擇手段「圍獵」中共黨員幹部是當前腐敗增量仍有發生的重要原因，並稱查緝重大商業行賄既是落實「聯合國反腐敗公約」的要求，也是營造公平競爭市場環境的重要舉措。

「意見」強調，要健全完善懲治行賄行為的制度規範，推進「受賄行賄一起查」規範化、法治化。中共紀檢監察機關要與各主要機關建立對行賄人的聯合懲戒機制，開展對行賄人作出市場准入、資質資格限制等問題進行研究，並探索推行「行賄人黑名單」制度。

「意見」並要求，對於行賄所得的不正當財產性利益，依法予以沒收、追繳或者責令退賠；對於行賄所得的不正當非財產性利益，如職務職稱、政治榮譽等，督促相關單位通過取消、撤銷、變更等措施予以糾正。

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