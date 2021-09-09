解放軍在南海驅離美軍？ 第七艦隊斥：中方說錯了

美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取材自第七艦隊網站）

美國 海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold，DDG 65）於當地時間8日在南海航行，解放軍 指未經中方政府批准，非法闖入，美軍艦遭警告驅離，並稱美國為南海和平穩定的最大破壞者；第七艦隊駁稱，中方說法錯誤，且指此舉是北京非法過度海事主張的最新例證。

第七艦隊表示，班福德號依據國際法執行這次自由航行任務，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務，正如同班福德號在該地的行動，無論中華人民共和國說什麼，都不會阻止美軍行動。

第七艦隊8日發布，班福德號依據國際法，在南沙群島附近執行自由航行任務，且美濟礁在漲潮時被淹沒，屬於低潮高地，依國際法規定不享有領海，美軍是在其12海浬範圍內執行正當行動。

不過解放軍透過新聞稿表示此舉未經中國 大陸政府批准，是非法闖入，解放軍追蹤監視並予以警告驅離。

解放軍南部戰區微信公眾號發布新聞稿指出，美軍驅逐艦班福德號（USS Benfold）8日未經中方政府批准，非法闖入中國大陸南沙美濟礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

南部戰區新聞發言人田軍里表示，「美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。」

田軍里說，事實一再證明，美國是不折不扣的南海安全風險製造者，是南海和平穩定的最大破壞者；中方對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

第七艦隊稍後更新新聞稿表示，「中方對此次任務的聲明是錯誤的。」

第七艦隊說，解放軍的聲明是中方長期扭曲美國海事行動，過度且非法主張中方在南海海事聲索的最新表現；中國大陸的行為與美國遵守國際法和自由開放印太願景形成對比，所有國家無論大小，都應享有主權安全、免於脅迫，且在國際規範和架構下追求經濟成長。