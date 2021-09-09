我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

解放軍在南海驅離美軍？ 第七艦隊斥：中方說錯了

記者張文馨／華盛頓報導
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取材自第七艦隊網站）
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取材自第七艦隊網站）

美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold，DDG 65）於當地時間8日在南海航行，解放軍指未經中方政府批准，非法闖入，美軍艦遭警告驅離，並稱美國為南海和平穩定的最大破壞者；第七艦隊駁稱，中方說法錯誤，且指此舉是北京非法過度海事主張的最新例證。

第七艦隊表示，班福德號依據國際法執行這次自由航行任務，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務，正如同班福德號在該地的行動，無論中華人民共和國說什麼，都不會阻止美軍行動。

第七艦隊8日發布，班福德號依據國際法，在南沙群島附近執行自由航行任務，且美濟礁在漲潮時被淹沒，屬於低潮高地，依國際法規定不享有領海，美軍是在其12海浬範圍內執行正當行動。

不過解放軍透過新聞稿表示此舉未經中國大陸政府批准，是非法闖入，解放軍追蹤監視並予以警告驅離。

解放軍南部戰區微信公眾號發布新聞稿指出，美軍驅逐艦班福德號（USS Benfold）8日未經中方政府批准，非法闖入中國大陸南沙美濟礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

南部戰區新聞發言人田軍里表示，「美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。」

田軍里說，事實一再證明，美國是不折不扣的南海安全風險製造者，是南海和平穩定的最大破壞者；中方對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

第七艦隊稍後更新新聞稿表示，「中方對此次任務的聲明是錯誤的。」

第七艦隊說，解放軍的聲明是中方長期扭曲美國海事行動，過度且非法主張中方在南海海事聲索的最新表現；中國大陸的行為與美國遵守國際法和自由開放印太願景形成對比，所有國家無論大小，都應享有主權安全、免於脅迫，且在國際規範和架構下追求經濟成長。

美國 解放軍 中國

上一則

3區議員辭職 香港「社區前進」宣布解散

下一則

與中打交道 紐時作家籲美：要手握高額關稅、1艘航母

延伸閱讀

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國

美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由 沒通知中國
「我自由了」曾力抗神學士 阿富汗警官獲救抵美

「我自由了」曾力抗神學士 阿富汗警官獲救抵美
解放軍晉升5上將 西部戰區二個月又換帥

解放軍晉升5上將 西部戰區二個月又換帥

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇