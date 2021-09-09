與中打交道 紐時作家籲美：要手握高額關稅、1艘航母

美軍撤出阿富汗，與中俄互動更受關注。圖為阿富汗阿里亞納航空公司4日重啟國內線，神學士在喀布爾國際機場大門外執勤。（新華社）

美軍撤出阿富汗，將反恐任務輻射全球，並轉向關注中國 大陸和俄羅斯的挑戰，紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）7日撰文表示，呼籲美國 慎思大國衝突的結果，考慮是否必然轉向對華戰爭。

佛里曼在文中指出，美國與中國大陸交手，除了聯盟，還要有經濟和軍事實力，與中國大陸打交道時，語調可以輕柔，但手裡要握有高額關稅和一艘航空母艦。

佛里曼並肯定表示，美中經濟整合與美中關係有助40年的全球和平與繁榮，過去五年情勢逆轉，走向脫離整合甚至全面對抗，與中國大陸有關。

佛里曼表示，是中國大陸日益外顯的霸道領導風格，「無論如何我都要贏」的貿易政策及不斷變化的經濟結構造成這種反轉。

針對中國大陸國家主席習近平 ，佛里曼說，習近平將共產黨的控制深入中國大陸的社會、文化和商業領域；為避免依賴美國先進科技，北京不惜一切代價發展，「習近平這一手玩過頭了」，竊取美國科技和對美國機構的滲透令人難以忍受，更別說中國大陸扼殺香港民主，抹殺維吾爾穆斯林文化，運用經濟實力與戰狼外交脅迫澳洲，以避開對新冠肺炎的源頭調查。

「習近平讓西方世界集體反對中國，讓美國前後任總統將對抗中國作為第一戰略目標。」佛里曼說，大國對抗持續下去將導致國際繁榮不復存在，全球管理危機的能力下降。

而美國應反思是否真能做到從聚焦中東轉移到對抗中國大陸，佛里曼表示，若對抗心態無法延續，將適得其反創造一個更為民族主義的中國大陸；美國打造的抗中聯盟中若未容納盟國的利益與價值觀，聯盟就會瓦解；美中對抗不應淪為領導人對抗，美國必須孤立北京的強硬派，爭取改革派。