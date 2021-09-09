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憂危及政治穩定？毛澤東逝世45周年 官方沉默 毛粉紀念

中國新聞組／北京9日電
中共百年黨慶上，身著灰色中山裝的習近平，被認為穿著打扮酷似毛澤東。(取材自央視)
中共百年黨慶上，身著灰色中山裝的習近平，被認為穿著打扮酷似毛澤東。(取材自央視)

昨天是中國前領導人毛澤東逝世45周年紀念日，美媒報導，官方並未發表紀念毛澤東的文章，僅毛粉網站刊文紀念。對照之前中共總書記習近平在百年黨慶上身穿「毛裝」，有分析解讀，這可能與領導人有意將中國引上回頭路，又擔心「崇毛」熱危及政治穩定有關。

自由亞洲電台報導，9日是毛澤東逝世45周年紀念日，連日來，中共官網及官媒並未發表紀念毛澤東的文章，也亦沒有相關活動。僅黨史網微博帳號6日貼出一張毛澤東和少數民族的合照海報，稱在中國歷史上，沒有一個人能像毛澤東那樣被56個民族的百姓共同愛戴和敬仰；網民紛紛在評論區留言讚美毛澤東。

毛粉網站紅歌會則發表了多篇紀念文章和有關文藝演出活動，比如演出「東方紅」、「繡金匾」、「瀏陽河」等；6日並發表題為「紀念毛主席逝世45周年活動序幕，已經拉開」的文章，稱「中國人民不能離開毛主席，毛主席至今依然守衛著華夏，依然在凝聚著黨心、民心和軍心」。

紅歌會同時刊出一篇文章，將毛澤東比喻為諸葛亮稱，諸葛亮死後餘威猶在，依然還曾把司馬懿嚇得膽戰心驚。當今一些人很怕毛澤東思想，也很怕毛澤東的政治影響與作用，所以至今有關宣傳介紹和紀念毛澤東的各類文獻仍然諸多受限，但這反而激發了人們對毛澤東的新興趣，尤其是在90後、00後世代。

自由亞洲電台引述網絡作家譚作人表示，不少中國人有崇毛情結，而他發現，真心崇拜和懷念毛主席的人群，往往是文化程度偏低、收入偏低、社會地位偏低的「三低」群。這些人也往往是遠離權力中心，遠離財富中心，甚至於遠離文化中心的邊緣人群。

報導引述湖南時事評論人郭閩說，近期國內發生的一系列事件，反映現領導人有意將中國引上回頭路。尤其是現在的領導人對毛澤東的時代比較懷念，也比較崇拜毛澤東，因此反映出他現在的思路。

另一方面，有報導指出，六中全會上將推出中共有史以來第三份「歷史決議」。中共前兩個「歷史決議」分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和全國的領導核心地位。另有分析認為，從近日領導人的一些做法，似可看出有意將中國引上回頭路，但又擔心「崇毛」熱度過高，這可能是官方未主動紀念毛澤東的原因之一。

中國 中共 習近平

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