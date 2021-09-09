環球時報社評：中國、阿富汗關係 不能受美國牽制

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）政權公布臨時政府內閣名單後，中國 積極表態，環球時報社評表示，發展中阿關係，中國不會掉入「陷阱」。

美國之音報導，神學士臨時政府名單令多國失望，唯北京積極回應。外交部發言人汪文斌8日指出，願意與神學士新政府保持溝通，並稱新政府的建立是進行重建的「必要的一步」。

環球時報發表題為「發展中阿關係，中國不會掉入『陷阱』」的社評指出，中國的國家利益要求應積極影響阿富汗的重建路線，推動實現和平，堅決遠離恐怖主義，奉行溫和、包容、穩健的社會政策。但中國的這種影響不會是強力干預式的，而要把利益作為驅動力，並且確保中國不能「陷進去」。相互尊重和互利合作必須是中阿關係的邏輯。

社評指出，西方輿論對神學士臨時政府普遍「未顯示出包容」，不過神學士強調這只是新政府的首批人選。會不會有神學士之外的政治力量，代表出任阿新政府的一些非安全領域的部長，將成為下一步被關注的焦點。

環時指出，中國面臨如何與神學士相處的綜合考驗，美國眼下對神學士的敵視，不應對中國的阿富汗政策形成牽制。只要中國清醒，實事求是，就一定能夠處理好與神學士執政的阿富汗的關係，既守住包括反恐在內的底線，又為中阿關係開拓符合中國長遠利益的新空間。