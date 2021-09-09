中國將援助阿富汗2億元糧食、越冬物資、疫苗和藥品

阿富汗阿里亞納航空公司4日重啟國內航線。一名神學士人員在阿富汗喀布爾國際機場大門外執勤。（新華社）

中國 外交部長王毅8日表示，中國決定緊急提供阿富汗 價值2億元人民幣(約3096萬美元)的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

據中國外交部官網，王毅在北京以視訊出席首次阿富汗鄰國外長會時表示，近期神學士 (Taliban，另譯塔利班)在建政、反恐、友鄰等問題上作出積極表態，中方對此表示歡迎。關鍵要落實到具體行動中。

王毅說，阿富汗鄰國應發揮獨特作用，既解決自身正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境，當前階段可重點開展六方面協調合作：

一是幫助阿富汗加强疫情防控。中方決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗，也願向阿提供更多的抗疫和應急物資。

二是保持口岸開放。中方願積極研究恢復中阿貨運班列，支持其他鄰國同阿富汗加强通關能力建設，為阿富汗與外界互動，尤其是獲取人道主義物資提供便利。

三是加强難移民管控。美國及其盟友應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿難民的國家提供必要補償。

四是盡快提供人道主義援助。根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值2億元的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。

五是深化反恐安全合作。要敦促神學士堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊。

六是開展禁毒合作。近期神學士方面宣布，阿富汗將不再生產任何毒品。對此應鼓勵支持，並幫助阿富汗農民開展替代種植，共同消除本地區毒品來源。

王毅最後說，這次外長會是阿富汗近鄰國家合作應對阿局勢變化的首次嘗試，中國支持把這個獨具特色的機制繼續辦下去，通過這個平台分享政策主張、協調彼此立場、共同應對挑戰。

阿富汗激進組織神學士8日宣布成立新政府。澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於8日的例行記者會上表示，「中方重視阿富汗塔利班（神學士）方面宣布成立臨時政府和一些重要人事安排，這結束了阿富汗長達三周多的無政府狀態，是恢復國內秩序和戰後重建的必要一步。」但對中方是否承認神學士新政府，仍選擇避答。

此外，CGTN（中國環球電視網）專訪汪文斌，問到目前公布的阿富汗新政府官員都是神學士人士，對此，汪文斌表示，希望阿富汗新政權在臨時政府期間廣泛聽取各民族各派別意見，呼應本國人民願望和國際社會期待。「我們注意到，阿富汗塔利班（神學士）方面強調所有人民將從新政權中受益。」