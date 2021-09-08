北京補教白名單 可恢復學科培訓 須為非營利機構

武漢中小學在「雙減」政策下，陸續開始推行「課後服務」，多所學校採取混齡混班提供聲樂、藝術等社團活動。圖為武昌水果湖第一小學的學生展示作品。（新華社）

國務院7月公布「雙減政策」規範校外培訓。教育部 網站7日指出，2021年底前完成義務教育階段校外培訓機構，統一登記為非營利性機構；培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費。同時，北京 公布第一批學科類培訓機構白名單，白名單上的教培機構可恢復線下學科類培訓。

香港經濟日報報導，「雙減政策」要減輕學生功課及補習的讀書壓力，除要求減少中小學生的功課量，並規範俗稱補習中心的校外培訓機構，要求各地政府不再審批新的學術校外培訓機構，現有機構全部登記為非營利機構，收費由政府訂立；不能占用國家法定節假日、休息日及寒暑假組織學科類培訓；同時禁止在學校、媒體和網上平台刊登廣告等。

措施以北京、上海和廣州等9個城市為全國試點。各地要建立聯合工作 組，明確時間表、路線圖，制定專項工作方案和工作流程，統籌協調推進面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構登記工作。

央視報導，北京12區公布首批學科類校外培訓機構白名單。列入第一批白名單的機構是按照1+1+3(資金監管、辦學許可證、「校外培訓機構常態化疫情防控工作指引」、「校外培訓機構行為規範」、「北京市民辦教育培訓機構辦學標準」）標準進行嚴格審核，具有合法合規的辦學資質、符合辦學標準的非營利性學科類培訓機構。

白名單上的機構可恢復線下學科類培訓，但資金將受到銀行監管。白名單中，新東方、學爾思、高思等上市公司都有機構上榜。