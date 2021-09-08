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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

中疫苗覆蓋率77％ 研議加強針混打

記者林汪靜／北京8日電
中國疫苗接種總人數已覆蓋全國總人口77.6%。圖為山西太原學生在校園內接種苗。 （中新社）
中國疫苗接種總人數已覆蓋全國總人口77.6%。圖為山西太原學生在校園內接種苗。 （中新社）

中國本土疫情趨緩，國家衞健委昨日宣布，截至9月6日，中國累計接種新冠疫苗已破21億，覆蓋中國總人口的77.6%，疫苗接種總人數達到10億9,500萬。近期展開的12歲至17歲未成年人，目前已接種約1.62億劑次。

許多民眾準備在中秋假期安排活動，但中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶昨表示，不建議在中秋、11假期聚集、聚會。

王華慶昨在中國國務院聯防聯控機制記者會，作上述表示。他提醒中國民眾在出行過程中，還要依然繃緊疫情防控的弦，保持一定的警惕性。不提倡在假期期間聚集和聚會，尤其是大規模的聚集聚會不允許。

另外，中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉被問及中國滅活疫苗對Delta變異株保護力時指出，任何疫苗對傳染病的保護效果都不可能做到100%。

他表示，無論是中國國內還是國外使用的疫苗，均對預防感染有一定效果。對感染後的再傳播有明確效果，對預防重症和死亡有顯著效果。

香港文匯報報導，研究數據稱，志願者接種兩針滅活疫苗後，再接種1針腺病毒載體新冠疫苗作為加強，14天後中和抗體GMTs為197.4 （167.7，232.4），抗體水平升高約78倍。

鄭忠偉表示，不同技術路線疫苗的序貫免疫研究，必須在依法合規、尊重科學這兩個原則下開展。專家已明確建議支持開展序貫免疫研究和試點工作。目前，中國的一些研發機構也在國內外開展相關的序貫免疫研究工作，只有在獲得足夠的安全性和免疫原性或是有效性的科學數據後，才可以對大規模人群序貫免疫工作提出專家建議。

針對外界關注的加強免疫問題，鄭忠偉表示，加強免疫是嚴肅的科學問題，實施加強免疫必須符合相關法律法規要求。疫苗研發專班經專家論證，基於國藥中生、科興中維滅活疫苗兩劑次免疫後6個月加強免疫的安全性和免疫原性數據，作出重點人群進行原滅活疫苗加強免疫的建議。

疫苗 中國 工作

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