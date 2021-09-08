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大連日本風情街被罵停 日輿論怒了 喊關日本唐人街

中國新聞組／北京8日電
大連市日本風情街，開業僅幾天就在中國網民強烈反對下宣布停業，引起日本輿論嘩然。（取材自人民日報）
大連市日本風情街，開業僅幾天就在中國網民強烈反對下宣布停業，引起日本輿論嘩然。（取材自人民日報）

中國藝人張哲瀚、趙薇相繼因「親日」惹禍，風景區的「大連日本風情街」開業僅幾天，也在中國網民強烈反日下停業，引起日本輿論譁然和民眾憤慨，指北京利用歷史「打擊」、「醜化」日本，也有日本網民要求關閉在日本各大城市的「唐人街」。

大連日本風情街開街的時候，整個園區都是人山人海。（取材自極目新聞）
大連日本風情街開街的時候，整個園區都是人山人海。（取材自極目新聞）

中國大連金石灘國家旅遊度假區的日本風情街「盛唐．小京都」，俗稱大連日本風情街，美國之音報導，日本風情街本來就是一個文化旅遊項目，風格全都仿照日本京都，售賣的食品和生活用品全都透著日本特色，商業街上的店鋪要求必須為日本獨資或日資占50%或以上。

結果這條投資60億元人民幣（約9.28億美元）「大連日本風情街」，卻在中國的互聯網上引發「反日」、「抗日」的軒然大波。中國網民在互聯網上對大連「盛唐．小京都」口誅筆伐，聲稱這是「忘記國恥」、是「日本文化侵略」、「傷害國人感情」。

連中共機關報「人民日報」的文章都引述網民的批評表示，「在深受日本殖民侵略苦難的大連，不應該用日本文化炒作，謀取商業利益」。「大連日本風情街」8月25日開業，9月1日就宣布停業；有網評說，此次網絡謾罵，罵死中國商舖1000餘家，罵死日本商家4個，尼泊爾商家一家，成功趕走「漢奸打工人員」3萬餘人。

大連日本風情街火速關閉，在日本輿論界和民間引起強烈反彈。有些日本評論說，北京利用這一事件作「政治文章」；也有批評者認為，這是北京利用歷史「打擊」、「醜化」日本。

還有日本人認為這一事件有「種族主義」嫌疑，也可能反映出某些人對日本的「妒忌」，另有日本人乾脆認為這是共產黨的宣傳伎倆，甚至是「文革」的回潮。在對中國表達不滿的日本人中，有人甚至呼籲採取報復行動，關閉在日本各大城市的「唐人街」。有中國網民也認為，所謂日本風情街本來就是正常的商業行為，有人反問，「那美國人要不要拆唐人街？」

引人注目的是，大連日本風情街開街的時候，雖然在中國互聯網上被罵死，但整個園區都是人山人海。

日本 中國 北京

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