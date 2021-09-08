中國「淨網」3個月 刪40多萬條信息 豆瓣暫停回覆功能7天

中央網信辦、公安部強力整頓「掃黃打非」，今年6月起開展的「淨網」行動；據統計，6月至8月底，執法監管部門共查辦涉網絡行政和刑事案件822起，處置低俗有害信息40多萬條，取締關閉網站4800多個，督促網站平台清理低俗有害信息2000餘萬條，處置違法違規帳號800餘萬個。

官方從近期各地查辦的「淨網」類型案件中篩選五宗案件。浙江金華查辦「匠人風」網站傳播淫穢物品案；浙江舟山搗毀一網絡淫穢表演平台。其他案件還包括安徽全椒偵破「5．11」傳播淫穢物品牟利案，四川遂寧偵破「5．03」利用淫穢視頻猥褻未成年人案，湖北蘄春偵破「6．07」網絡侵犯著作權案。

此外，中國 整頓飯圈（粉絲圈）文化仍未歇，社群平台的動向也備受矚目。豆瓣6日無預警宣布暫停回覆功能7天，對外稱處理技術問題。而多個豆瓣娛樂小組稱不再接受爆料貼文，因此被認為是治理飯圈的一環。

據新京報報導，6日晚間開始，豆瓣小組的回覆功能無法正常使用，系統顯示「因技術原因暫停回覆功能，9月13日恢復」。隨後官方回應媒體詢問的說法同樣是「因為技術原因，豆瓣暫時關停回覆功能7天」。

隨後「豆瓣暫停回覆功能」的討論一度衝上新浪微博 熱搜。

豆瓣「技術原因」這樣的說法顯然不被中國網友接受，微博上的討論認為，在整治娛樂圈的風氣之下，豆瓣上面不少娛樂小組的爆料與八卦 文化，顯然是不合「理性追星」的定義，被整頓在所難免。

財聯社旗下財經資訊服務平台藍鯨財經報導，部分有違規疑慮的豆瓣娛樂小組，也已被官方要求改名，不得使用有引誘爆料、八卦、吹捧與詆毀的字眼做為小組名稱；此外，也有部分娛樂小組發出公告，稱不再接受爆料貼文。