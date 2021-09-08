我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

中國「淨網」3個月 刪40多萬條信息 豆瓣暫停回覆功能7天

中國新聞組／北京8日電

中央網信辦、公安部強力整頓「掃黃打非」，今年6月起開展的「淨網」行動；據統計，6月至8月底，執法監管部門共查辦涉網絡行政和刑事案件822起，處置低俗有害信息40多萬條，取締關閉網站4800多個，督促網站平台清理低俗有害信息2000餘萬條，處置違法違規帳號800餘萬個。

官方從近期各地查辦的「淨網」類型案件中篩選五宗案件。浙江金華查辦「匠人風」網站傳播淫穢物品案；浙江舟山搗毀一網絡淫穢表演平台。其他案件還包括安徽全椒偵破「5．11」傳播淫穢物品牟利案，四川遂寧偵破「5．03」利用淫穢視頻猥褻未成年人案，湖北蘄春偵破「6．07」網絡侵犯著作權案。

此外，中國整頓飯圈（粉絲圈）文化仍未歇，社群平台的動向也備受矚目。豆瓣6日無預警宣布暫停回覆功能7天，對外稱處理技術問題。而多個豆瓣娛樂小組稱不再接受爆料貼文，因此被認為是治理飯圈的一環。

據新京報報導，6日晚間開始，豆瓣小組的回覆功能無法正常使用，系統顯示「因技術原因暫停回覆功能，9月13日恢復」。隨後官方回應媒體詢問的說法同樣是「因為技術原因，豆瓣暫時關停回覆功能7天」。

隨後「豆瓣暫停回覆功能」的討論一度衝上新浪微博熱搜。

豆瓣「技術原因」這樣的說法顯然不被中國網友接受，微博上的討論認為，在整治娛樂圈的風氣之下，豆瓣上面不少娛樂小組的爆料與八卦文化，顯然是不合「理性追星」的定義，被整頓在所難免。

財聯社旗下財經資訊服務平台藍鯨財經報導，部分有違規疑慮的豆瓣娛樂小組，也已被官方要求改名，不得使用有引誘爆料、八卦、吹捧與詆毀的字眼做為小組名稱；此外，也有部分娛樂小組發出公告，稱不再接受爆料貼文。

中國 八卦 微博

上一則

清華人出境 10年來逾半回流 校長：比率擴大中

下一則

索羅斯稱共同富裕非好現象 環時批經濟恐怖分子

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
東芝將下市？董事會尚未決定、仍評估各種可行方案

東芝將下市？董事會尚未決定、仍評估各種可行方案
AARP #StopAsianHate小組支持AAPI 50歲以上長者

AARP #StopAsianHate小組支持AAPI 50歲以上長者
越南成立跨部會特別工作小組 協助廠商因應新冠困局

越南成立跨部會特別工作小組 協助廠商因應新冠困局

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在