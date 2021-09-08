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追殺劣跡藝人 中盯網路平台 點名經紀企業逃漏稅

中國新聞組／北京8日電
中國近日整治娛樂圈，范冰冰（見圖）、黃海波、鄭爽被列為違法失德藝人。（取材自微博）
中國近日整治娛樂圈，范冰冰（見圖）、黃海波、鄭爽被列為違法失德藝人。（取材自微博）

中國近日加緊整治娛樂圈和「飯圈」文化，官媒點名違法失德藝人如范冰冰、黃海波、羅志祥及柯震東等人，通過各種途徑回歸公眾視野，依然賺得盆滿缽滿，並稱「對違法失德藝人的懲處，應該延伸至網路平台」。此外，藝人成立的演藝工作室已成逃漏稅的手段，應嚴加懲治。

中國近日整治娛樂圈，范冰冰、黃海波（見圖）、鄭爽被列為違法失德藝人。（取材自微博...
中國近日整治娛樂圈，范冰冰、黃海波（見圖）、鄭爽被列為違法失德藝人。（取材自微博）

中央政法委機關報「法治日報」指出，兩年前被徵收超8億元（人民幣，以下同，約1.2億美元）補繳稅款及罰款的范冰冰，當下經常出席時尚活動、登上時尚雜誌，其微博粉絲6400萬、小紅書粉絲1338萬、抖音粉絲669萬，還推出自己的面膜品牌。而曾因嫖娼被收容教育的黃海波，正通過擁有169萬粉絲的抖音教授表演技巧。

中國近日整治娛樂圈，范冰冰、黃海波、鄭爽（見圖）被列為違法失德藝人。（取材自微博...
中國近日整治娛樂圈，范冰冰、黃海波、鄭爽（見圖）被列為違法失德藝人。（取材自微博）

當前藝人不再完全借助傳統影視平台發展，更多是依靠網路平台及網路流量。有受訪專家認為對違法失德藝人的懲處應延伸至網路平台。若讓劣跡藝人仍活躍在網路平台，容易讓公眾認為懲處不到位，違法失德卻依舊過得「瀟灑」，將對社會帶來負面價值取向。

不過也有專家認為，不能將有負面新聞的明星藝人「一棍子打死」。中國政法大學文化娛樂法中心主任劉承韙稱，應區分嚴重惡劣社會影響和輕度社會影響，有些可給予悔過自新機會。

報導指出，廣電總局7日在北京召開廣播電視和網路視聽文藝工作者座談會，會議要求文藝工作者要守公德、嚴私德，以高尚品行樹立良好社會形象，要把愛黨愛國作為從藝第一要求。

據統計，2025年中國演藝產業的市場規模將達到679.43億元（約105億美元）。巨大的經濟利益背後，藝人獨立的工作室成為逃稅的主要方式。對此，央廣「中國之聲」微信公眾號發文稱，應嚴加懲治藝人工作室逃漏稅。

中國演出行業協會祕書長潘燕表示，從行業自律的角度來說，須盡量避免違法、違規的情形出現，增強法律意識、合法合規經營是從業人員及相關經紀機構應有的共識。他強調，從范冰冰的逃稅事件，到近日鄭爽逃稅案，罰款2.99億元（約4600萬美元），透露相關部門嚴懲逃稅行為的決心。

據「天眼查」資料顯示，截至8月底，今年已註銷660多家與藝人經紀相關企業。北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山指出，只要存有刻意逃漏稅的行為，即便將工作室註銷，也無法避免責任。

工作 中國 范冰冰

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