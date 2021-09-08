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中資收購石墨烯廠 英政府令國安審查

中國新聞組／北京8日電

英國政府下令對一起與中國敏感技術有關的收購案展開國家安全調查。據BBC報導，此案涉及由一名中國學者牽頭收購威爾士石墨烯材料公司「佩培圖斯」（Perpetuus）。這是英國政府對涉及中資收購案進行國家安全審查的最新案例。

石墨烯被認為是一種「革命性」的新材料。「佩培圖斯」2013年建立，公司規模不大，但是據稱擁有最新發明創造和全英四分之一強的石墨烯電漿產量。

BBC調查發現，準備收購Perpetuus的，是2020年才在倫敦註冊的金牛國際有限公司（Taurus International LTD），但這家公司在公共領域的資訊非常少。收購計畫來自中國學者周忠福博士，Perpetuus公司網頁上形容周忠福博士是「首席納米技術科學家」，以及「世界級例如石墨烯等2D材料和應用的權威」。

英國政府6日說，商務大臣根據「企業法」規定，要求英國競爭和市場監管局（CMA）對中國科學家周忠福博士創辦的金牛國際有限公司、他本人或任何與他或其公司有關聯的企業預期對佩培圖斯集團（Perpetuus Group）的全部或部分收購進行國家安全審查。

英國政府表示，它對這個潛在的收購感到擔憂，是因為「在英國供應的所有石墨烯等離子體產品和/或服務中，至少有四分之一是由佩培圖斯提供的」。

英國 中國 倫敦

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