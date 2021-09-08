中資收購石墨烯廠 英政府令國安審查

英國 政府下令對一起與中國 敏感技術有關的收購案展開國家安全調查。據BBC報導，此案涉及由一名中國學者牽頭收購威爾士石墨烯材料公司「佩培圖斯」（Perpetuus）。這是英國政府對涉及中資收購案進行國家安全審查的最新案例。

石墨烯被認為是一種「革命性」的新材料。「佩培圖斯」2013年建立，公司規模不大，但是據稱擁有最新發明創造和全英四分之一強的石墨烯電漿產量。

BBC調查發現，準備收購Perpetuus的，是2020年才在倫敦 註冊的金牛國際有限公司（Taurus International LTD），但這家公司在公共領域的資訊非常少。收購計畫來自中國學者周忠福博士，Perpetuus公司網頁上形容周忠福博士是「首席納米技術科學家」，以及「世界級例如石墨烯等2D材料和應用的權威」。

英國政府6日說，商務大臣根據「企業法」規定，要求英國競爭和市場監管局（CMA）對中國科學家周忠福博士創辦的金牛國際有限公司、他本人或任何與他或其公司有關聯的企業預期對佩培圖斯集團（Perpetuus Group）的全部或部分收購進行國家安全審查。

英國政府表示，它對這個潛在的收購感到擔憂，是因為「在英國供應的所有石墨烯等離子體產品和/或服務中，至少有四分之一是由佩培圖斯提供的」。