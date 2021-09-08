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北約：中國核武無約束 應納入軍備管控條約

中國新聞組／北京8日電
外交部發言人汪文斌強調，中國從未參加任何形式的核軍備競賽。（取材自中國外交部網站）
外交部發言人汪文斌強調，中國從未參加任何形式的核軍備競賽。（取材自中國外交部網站）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6日在第17屆北約年度軍備管控會議上表示，中國沒有拘束力地擴增核武庫，而且缺乏透明度，應該納入軍備管控條約，而且，北約必須對中俄兩國通過公開渠道獲得西方關鍵技術所帶來的威脅保持警惕，因為這些技術可以用於研發新武器。

自由亞洲電台報導，史托騰柏格6日表示，對中國建造新的導彈發射井表示擔憂，認為這可能會顯著提高中國的核能力。

史托騰柏格警告，中國的核武庫正在迅速擴大，他說，「中國正在建造大量的導彈發射井，這可以顯著提高其核能力。所有這一切都在沒有任何限制或約束的情況下發生，並完全缺乏透明度。」

史托騰柏格闡述有關核裁軍的優先事項時說，在未來的核武限制談判當中，必須包含更多的國家參與，而不僅僅是俄羅斯。他指出，作為全球大國，中國在軍備控制方面負有全球責任。

因此，他敦促中國加入核軍控的談判。史托騰柏格說，「作為一個全球性的大國，中國在軍控方面負有全球責任。北京也將從相互限制數量、增加透明度和更多可預測性中受益，這些是國際穩定的基礎。」

對此，中國外交部發言人汪文斌回應說，「中國從未參加任何形式的核軍備競賽，也沒有在國外部署核武器。任何國家只要無意威脅和損害中國主權、安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅，也不應該感到這樣的威脅。國際社會真正應該感到關切的是北約的核共享政策。」

汪文斌表示，中方對北約近來不斷渲染「中國核威脅論」表示嚴重關切和堅決反對。

對史托騰柏格言論，環球時報發表社評指出，中國的核政策不透明？美國和盟友試圖用這樣的話語陷阱把全世界的辨別力都給埋了。

中國 北大西洋公約組織 美國

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