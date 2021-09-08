索羅斯稱共同富裕非好現象 環時批經濟恐怖分子

索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」。(路透)

美國 金融大鱷索羅斯（George Soros）近期屢次撰文抨擊中國 當前的經濟監管政策，並稱近期熱推「共同富裕」理念並非好現象。他點名全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）投資 中國數十億的計畫是「悲劇性的錯誤」。對此，環球時報發文反擊，形容索羅斯是「全球經濟恐怖分子」，並重提他介入中國政策舊事。

自由亞洲電台報導，貝萊德正進軍中國的資產管理行業，而且兩個月前獲准在中國開展全資擁有的共同基金業務，是首間外資公司獲批開展業務，近期也公開建議國際投資者增加投資中國。

索羅斯在華爾街日報的評論警示，貝萊德似乎誤解習近平時代的中國。貝萊德在國有企業和民營公司之間做了區分，但是和中國現實相去甚遠，所有公司其實都是專制政權的工具。他希望國會通過立法的方式賦權證券交易委員會（Securities and Exchange Commission），限制流入中國的資金。

「現在向中國傾注數十億美元是一個悲劇性的錯誤。這很可能會讓貝萊德的客戶虧損，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。」索羅斯在6日發表的文章中寫道，專制和民主統治模式正在進行生死交戰。

日前，索羅斯還投書英國金融時報表示，習近平不懂市場運作，允許拋售過頭。中國金融當局不遺餘力地安撫外國投資者，稱市場會強勁反彈，但這是個騙局，買入反彈的投資者正面臨一個棒喝式的警醒。

他呼籲美國國會通過法案，限制資產經理人只能投資實際治理架構透明、符合股東立場的企業，這樣才能為證券交易委員會提供保護美國投資人的必要工具。

環球時報專欄「補壹刀」反擊索羅斯指控，文章以「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯著中國」為題，開頭便以「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」形容索羅斯。

文章列舉索羅斯近期看空中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他（索羅斯）這一番對中國的針對，就很有點惱羞成怒的味道」。