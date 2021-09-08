我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

索羅斯稱共同富裕非好現象 環時批經濟恐怖分子

中國新聞組／北京8日電
索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」。(路透)
索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」。(路透)

美國金融大鱷索羅斯（George Soros）近期屢次撰文抨擊中國當前的經濟監管政策，並稱近期熱推「共同富裕」理念並非好現象。他點名全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）投資中國數十億的計畫是「悲劇性的錯誤」。對此，環球時報發文反擊，形容索羅斯是「全球經濟恐怖分子」，並重提他介入中國政策舊事。

自由亞洲電台報導，貝萊德正進軍中國的資產管理行業，而且兩個月前獲准在中國開展全資擁有的共同基金業務，是首間外資公司獲批開展業務，近期也公開建議國際投資者增加投資中國。

索羅斯在華爾街日報的評論警示，貝萊德似乎誤解習近平時代的中國。貝萊德在國有企業和民營公司之間做了區分，但是和中國現實相去甚遠，所有公司其實都是專制政權的工具。他希望國會通過立法的方式賦權證券交易委員會（Securities and Exchange Commission），限制流入中國的資金。

「現在向中國傾注數十億美元是一個悲劇性的錯誤。這很可能會讓貝萊德的客戶虧損，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。」索羅斯在6日發表的文章中寫道，專制和民主統治模式正在進行生死交戰。

日前，索羅斯還投書英國金融時報表示，習近平不懂市場運作，允許拋售過頭。中國金融當局不遺餘力地安撫外國投資者，稱市場會強勁反彈，但這是個騙局，買入反彈的投資者正面臨一個棒喝式的警醒。

他呼籲美國國會通過法案，限制資產經理人只能投資實際治理架構透明、符合股東立場的企業，這樣才能為證券交易委員會提供保護美國投資人的必要工具。

環球時報專欄「補壹刀」反擊索羅斯指控，文章以「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯著中國」為題，開頭便以「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」、「世界上最邪惡的人」形容索羅斯。

文章列舉索羅斯近期看空中國的各種行為，包括旗下基金公司清倉所有騰訊音樂、百度、唯品會等中概股股票，直指「他（索羅斯）這一番對中國的針對，就很有點惱羞成怒的味道」。

中國 投資 美國

上一則

中國「淨網」3個月 刪40多萬條信息 豆瓣暫停回覆功能7天

下一則

大連日本風情街被罵停 日輿論怒了 喊關日本唐人街

延伸閱讀

索羅斯批貝萊德的中國投資 是「悲劇性的錯誤」

索羅斯批貝萊德的中國投資 是「悲劇性的錯誤」
金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場 股市反彈是騙局

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場 股市反彈是騙局
金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局
波克夏減持製藥股

波克夏減持製藥股

熱門新聞

傳出涉嫌犯下9大罪的吳亦凡希望減少刑期，供出47人名單。圖／摘自微博

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

2021-09-05 15:54
中國男網紅(右)調戲伊朗妹，遭伊朗法院判鞭刑坐牢。（取材自微博）

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

2021-09-03 10:00
臥室內的觀景窗，每日醒來就看到外頭的美景。（中國鐵路）

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

2021-09-06 10:26
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
8月18日，西昌永輝超市裡的陽光玫瑰葡萄售價為每斤8.98元。（取材自成都商報）　

1斤300元跌到10元 「葡萄界愛馬仕」跌落神壇

2021-08-25 02:08
劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

2021-09-04 10:00

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在