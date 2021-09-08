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告Siri侵權 中國「小i機器人」要求停售蘋果iPhone

中國新聞組／北京8日電
中國i機器人告蘋果Siri侵權。(取材自小i機器人官網)
中國i機器人告蘋果Siri侵權。(取材自小i機器人官網)

「小i機器人」向上海市高級人民法院提出行為保全申請（禁令），要求蘋果公司立即停止涉及Siri的專利侵權，停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用侵犯專利的iPhone產品。上海市高級人民法院證實已於6日收到「小i機器人」提出的禁令申請。截至目前，蘋果公司尚未對此作出回應。

小i機器人和蘋果公司的專利糾紛已經長達9年。澎湃新聞報導，「小i機器人」（公司名稱「上海智臻智能網絡科技公司」）表示，小i機器人是中國發明專利「ZL200410053749.9」（一種聊天機器人系統）的權利人，該專利於2004年申請，2009年獲得授權。該專利是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權，能命令機器人查詢、做遊戲，也能與機器人以自然語言進行聊天對話，在中國多個垂直行業人工智能領域位居領先地位，終端客戶逾8億人。

中國i機器人告蘋果Siri侵權。（取材自官網）
中國i機器人告蘋果Siri侵權。（取材自官網）

「小i機器人」聲稱，其專利申請比蘋果公司的Siri領先七年，2011年，蘋果公司在其發布的iPhone 4S手機上首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載，Siri已成為蘋果產品人工智能交互的主要入口。經二次司法鑒定，Siri落入「小i機器人」專利權利要求的保護範圍。

2020年6月28日，最高人民法院下達一份行政判決書，終審判決蘋果電腦貿易（上海）有限公司敗訴，確認小i機器人「ZL200410053749.9」專利權的有效性。

2020年8月，「小i機器人」向上海市高級人民法院提起訴訟，正式要求蘋果公司停止專利侵權，並賠償人民幣100億元(約15.5億美元)，創下中國高科技企業向國外科技大廠索賠專利費的最高紀錄。

之後，針對小i機器人提起的專利侵權訴訟，蘋果公司認為並未侵犯小i機器人的技術；蘋果公司認為，「經最高人民法院認證的獨立鑑定機構也得出結論，蘋果並未侵犯小i機器人的技術。」

另外，幾年前中國企業還在花錢大買海外資產。如今，從廢棄物處理，到基礎建設、公用事業等各式各樣的海外資產，中企幾乎都反手為賣，出售速度逼近去年創下的最快紀錄。

根據彭博彙編的數據，中企今年來宣布出售的海外資產，價值已達105億美元，至少是1998年以來的次高紀錄。依目前速度，今年中企出售的海外資產價值，可望超越去年的150億美元。

儘管出脫這些資產有助部分中企取回資金，並投入其他領域，但一些中企可能選擇手握現金，因為在當前地緣政治的氛圍下，中企更難併購海外公司。

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